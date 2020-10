Πέδρι: Ο μικρός μάγος της  Μπαρτσελόνα πήγε στο γήπεδο με σακούλα σούπερ μάρκετ και έφυγε με… ταξί

Newsroom eleftherostypos.gr

Ιστορία με την Μπαρτσελόνα έγραψε χθες ο 17χρονος Πέδρι, ο οποίος όχι μόνο πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση για την πρεμιέρα του Champions League με την Φερεντσβάρος, αλλά κατάφερε και να σκοράρει.

Ο Πέδρο Γκονσάλες Λόπες «Πέδρι» αντικατέστησε τον Ανσού Φατί, ο οποίος επίσης σκόραρε στην αναμέτρηση, λίγο μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα στο «Καμπ Νου» σημειώνοντας το τέταρτο γκολ των Καταλανών στο τελικό 5-1 επί των Ούγγρων.

Μαζί με τον 17χρονο ιστορία, άλλη μία, έγραψε και η Μπαρτσελόνα , καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στα χρονικά του Champions League με δύο 17χρονους σκόρερ στο ίδιο ματς.

«Σήμερα (σ.σ: χθες) εκπλήρωσα ένα από τα πολλά όνειρα που είχα ως παιδί», είπε ο Πέδρι, τον οποίο ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» να πηγαίνει στο γήπεδο πριν την αναμέτρηση, με τα πράγματά του σε… σακούλα από σούπερ μάρκετ!

Pedri arrived tonight with his stuff in a plastic bag from the supermarket. He left in a cab. In between all that he scored a champions league goal for FC Barcelona. pic.twitter.com/BI7jYszu0T

— total Barça (@totalBarca) October 20, 2020