Ο τελικός του Champions League 2025 θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο, με την UEFA να λανσάρει σε συνεργασία με την εταιρεία αθλητικών ειδών adidas, την Final Pro Match Ball, που θα αποτελέσει την επίσημη μπάλα του αγώνα.

Η Final Pro Match Ball θα χρησιμοποιηθεί πάντως ήδη από την ερχόμενη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του κόσμου και σε όλο το… δρόμο μέχρι τον τελικό του Μονάχου.

