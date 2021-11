Formula 1: Ο Χάμιλτον είναι εδώ – Πήρε την pole position στο Κατάρ

Newsroom eleftherostypos.gr

Formula 1: Επιβλητική εμφάνιση του Λιούις Χάμιλτον στις επίσημες κατατακτήριες του Grand Prix του Κατάρ και pole position. Άφησε πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν…

Από την πρώτη θέση της εκκίνησης θα ξεκινήσει τη “μάχη” του στο Κατάρ ο Λιούις Χάμιλτον με την Mercedes του.

Felt like we were flying out there, what a special lap. Little changes add up to a big difference. Great work team! See you tomorrow pic.twitter.com/VHOJaT8JlP

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 20, 2021