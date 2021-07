Newsroom eleftherostypos.gr

Περισσότερα από 18.000…ανακυκλώσιμα κρεβάτια από χαρτόνι έχουν ήδη στηθεί στο Ολυμπιακό χωριό του Τόκυο και οι εικασίες γύρω από τον λόγο που επιλέχθηκαν οργιάζουν.

Εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού και με την Ολυμπιακή επιτροπή του Τόκυο να έχει ήδη συμβουλεύσει τους αθλητές να αποφεύγουν τις μεταξύ τους ερωτικές περιπτύξεις, πολλοί θεωρούν πως τα πιθανώς εύθραυστα κρεβάτια εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων και αυτό τον σκοπό: Το να αποθαρρύνουν τους αθλητές από τις στενές επαφές που θα έθεταν την διεξαγωγή του μέγιστου αθλητικού γεγονότος σε κίνδυνο.

Έτσι φαίνεται να εξέλαβαν, τουλάχιστον, την κίνηση αυτή των διοργανωτών οι ίδιοι οι αθλητές. Ο Αμερικανός δρομέας αντοχής, Πολ Τσελίμο, δημοσίευσε στο Twitter φωτογραφίες των κρεβατιών, σχολιάζοντας:

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes

Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.

I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo

— Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021