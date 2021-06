Newsroom eleftherostypos.gr

Σταθερή και καλή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν. Ο 29χρονος Δανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, συνεχίζει τις εξετάσεις για να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης του στον αγώνα κόντρα στη Φινλανδία.

Η ομοσπονδία της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα: «Είμαστε συνεχώς σε επαφή μαζί του. Επικοινωνήσαμε χθες και σήμερα και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και καλή», δήλωσε σχετικά ο επικεφαλής επικοινωνίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τζέικομπ Χόεγιερ.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν έστειλε το πρώτο του μήνυμα από το νοσοκομείο μέσω του ατζέντη και φίλου του, Μάρτιν Σουτς, δηλώνοντας αποφασισμένος να βγει δυνατός από την περιπέτεια υγείας του.

Ο Δανός μέσος, που κατέρρευσε στον αγώνα με τη Φινλανδία το Σάββατο, είναι σε καλή διάθεση, ευχαριστεί τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης που έλαβε και εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει στο γήπεδο για να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του στο Euro.

Τις δηλώσεις του μετέφερε στην Gazzetta dello Sport ο εκπρόσωπός του. «Μιλήσαμε το πρωί (σ.σ. της Κυριακής). Γελούσε και ήταν σε καλή διάθεση. Αυτό είναι αισιόδοξο. Όλοι θέλουμε να καταλάβουμε τι του συνέβη, όπως και ο ίδιος. Οι γιατροί τον υποβάλλουν σε εξονυχιστικές εξετάσεις και θα χρειαστεί χρόνο», τόνισε.

«Είναι πολύ χαρούμενος γιατί κατάλαβε πόση πολλή αγάπη δέχτηκε από όλο τον κόσμο. Ειδικά τον συγκίνησαν τα μηνύματα της Ίντερ και των φιλάθλων της. Ο Κρίστιαν δεν τα παρατά και ο ίδιος μαζί με την οικογένειά του ευχαριστούν τους πάντες για την συμπαράσταση», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Τώρα θα πρέπει να ξεκουραστεί. Έχει δίπλα του τη σύζυγό του και τους γονείς του. Θα μείνει στο νοσοκομείο τη Δευτέρα, ίσως και την Τρίτη. Θέλει όμως να είναι δίπλα στους συμπαίκτες του στον αγώνα με το Βέλγιο την Πέμπτη».

