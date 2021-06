Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά τον Ρομέλου Λουκάκου, ένας ακόμη ποδοσφαιριστής αφιέρωσε το γκολ του στον Κρίστιαν Έρικσεν. Ο Σον Χέουνγκ Μιν σκόραρε με πέναλτι στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης της Νότιας Κορέας με το Λίβανο για προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δεν ξέχασε τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Τότεναμ.

«Κρις, μείνε δυνατός. Σ’ αγαπώ», είπε στην κάμερα ο Σον και έδωσε ένα φιλί εξ αποστάσεως στον Δανό μέσο, ο οποίος χθες κατέρρευσε στη διάρκεια του αγώνα με τη Φινλανδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

To γκολ αυτό ήταν και το νικητήριο για τη Νότιο Κορέα. Σον και Έρικσεν υπήρξαν συμπαίκτες στην ομάδα του Λονδίνου από το 2015 μέχρι το 2020, όταν ο τελευταίος έφυγε για την Ίντερ.

Heung Min Son “Stay strong Chris, I love you ❤️”

I Love this side of football, absolute class seeing the likes of Lukaku, Sonny & the whole football community come together in support. #Eriksen

pic.twitter.com/wgfzk8ojck

— Adam Smithy (@AdamJSmithy) June 13, 2021