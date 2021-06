Newsroom eleftherostypos.gr

Στην Αθήνα επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου η Μαρία Σάκκαρη, την οποία υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα συγγενείς και φίλοι. Η πτήση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας προσγειώθηκε λίγο μετά τις 16.00 στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με την ίδια να είναι εμφανώς συγκινημένη.

Εκεί την Μαρία Σάκκαρη υποδέχτηκαν με λουλούδια οι γονείς της, η Αγγελική Κανελλοπούλου και ο Κώστας Σάκκαρη, ενώ έκανε και τις πρώτες της δηλώσεις στους δημοσιογράφους που την… πολιόρκησαν στο «Ελ. Βενιζέλος».

«Ηταν λίγο πικρό το τέλος γιατί έφτασα έναν πόντο από τον τελικό. Όμως ήταν μία πολύ θετική παρουσία. Ηταν ένα μεγάλο βήμα για μένα και με έκανε να καταλάβω ότι μπορώ να φτάσω ψηλά. Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου. Απέδειξα κάποια πράγματα» είπε μεταξύ άλλων η Σάκκαρη στους δημοσιογράφους.

«Ήμουν ένα πόντο μακριά, τόσο κοντά δηλαδή στη νίκη. Δυσκολεύτηκα πολύ να το χωνέψω. Κρατάω πολλά θετικά. Συνεχίζουμε δυνατά από εδώ και πέρα. Σίγουρα ήταν μεγάλο βήμα για μένα, απέδειξα στον εαυτό μου ότι μπορώ να φτάσω πολύ ψηλά. Είμαι σε ψηλή θέση και πιστεύω τον εαυτό μου. Σίγουρα μου δίνει ώθηση το μυαλό μου, η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες και η οικογένειά μου. Χωρίς την οικογένειά μου τίποτα δεν ήταν δυνατό», ήταν τα πρώτα λόγια της Μαρίας Σάκκαρη, κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο.

«Ο Στέφανος πήρε το αίμα μας πίσω μετά από αυτό που έγινε με μένα. Είναι παιχταράς. Του εύχομαι επιτυχία. Ό,τι και να κάνει μας έκανε περήφανους. Είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα», συνέχισε η Ελληνίδα αθλήτρια ξεκαθαρίζοντας πως από μικρό παιδί είχε στόχο ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Ήταν πάντοτε ένα όνειρό μου. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι δύσκολοι. Παίζουν μεγάλες παίκτριες», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη.

«Είμαι ευτυχισμένη. Είδα το παιδί μετά από τέσσερις μέρες. Θέλω να είναι καλά. Έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Θα την φροντίσουμε πολύ στο σπίτι τις ημέρες που θα μείνει. Είναι κάτι που το είχα ονειρευτεί σε όλη μου τη ζωή. Θεωρούσα πως είχα φτάσει κάπου αλλά δεν ήταν αρκετό. Ήθελα κάτι καλύτερο για την κόρη μου. Είμαι ο πιο καλός κριτής της Μαρίας, όχι αντικειμενικός. Την δικαιολογώ όταν κάνει απροσεξία γιατί ξέρω το τένις. Είσαι εσύ και ο εαυτός σου. Πρέπει κάθε μέρα να είσαι στο πικ της απόδοσής σου. Προσπαθώ να της συμπαραστέκομαι και να την εμψυχώνω. Της έστειλα μήνυμα μόλις έχασε», ανέφερε η μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο.

«Της είπα να μην στεναχωριέται και ότι είναι θηρίο και θεά. Στην αρχή γκρίνιαξε, αλλά μετά ήταν μια χαρά. Αυτά συμβαίνουν σε αυτό το άθλημα. Η Μαρία έφτασε στα ημιτελικά. Είναι η πρώτη Ελληνίδα που έφτασε εκεί. Αυτό τα λέει όλα. Τον Στέφανο τον βλέπω σαν παιδί μου. Δάκρυσα και συγκινήθηκα όταν έβαλε τα κλάματα. Θέλω να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. It takes two to tango!», πρόσθεσε.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter