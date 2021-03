WTA για Σάκκαρη: «Η Σπαρτιάτισσα επιβιώνει» – Για πρώτη φορά στους προημιτελικούς του Miami Open [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Please enable JavaScript Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

«Η Σπαρτιάτισσα επιβιώνει» (The Spartan Survives) και το διάσημο «Εδώ είναι Σπάρτη» (This is Sparta) επικαλείται η ιστοσελίδα της WTA, προκειμένου να αναφερθεί στη μεγάλη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη με 6-4, 2-6, 7-6 (6) έναντι της Τζέσικα Πέγκουλα και κυρίως στο γεγονός ότι έσωσε έξι match points.

Με αυτό τον τρόπο, μετά από έναν αγώνα που είχε διάρκεια 2 ώρες και 38 λεπτά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έφτασε για πρώτη φορά στους προημιτελικούς του Miami Open.

Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε πίσω με 5-3 και μπρέικ στο 3ο σετ, έφτασε σε μπρέικ και αφού έσβησε 5 ματς πόιντ ισοφάρισε σε 5-5.

Στο τάι μπρέικ η Αμερικανίδα είχε και 6ο ματς πόιντ αλλά το έσβησε και αυτό η Ελληνίδα η οποία έκλεισε το παιχνίδι αφού εκμεταλλεύτηκε το μοναδικό της ματς πόιντ.

«Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες που έρχονται και βλέπουν τους αγώνες μου. Είναι σπουδαίο που έχω πάντοτε την υποστήριξή τους. Το να αγωνίζομαι και να νικώ για την χώρα μου είναι δύο από τους λόγους που παίζω τένις. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τους Έλληνες. Είμαι υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα», δήλωσε μετά την υπερπροσπάθεια η Σάκκαρη.

The Spartan survives 💪@mariasakkari outlasts Pegula, 6-4, 2-6, 7-6(6) to secure her spot in the quarterfinals!#MiamiOpen pic.twitter.com/BXOYDdcUUm — wta (@WTA) March 29, 2021

Αντίπαλος της Μαρία Σάκκαρη στις «8» της διοργάνωσης, θα είναι η Ναόμι Οζάκα, Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία θα αγωνιστεί επίσης για πρώτη φορά στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αφού νίκησε με 6-3, 6-3 την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς.

Πρώτη φορά προημιτελικά και για την Αναστασία Σεβάστοβα, που κέρδισε με 6-1, 7-5 την Ανα Κόνιουχ από την Κροατία.

Εκεί θα αναμετρηθεί με την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα, που επικράτησε με 2-6, 7-5, 7-5 της Πέτρα Κβίτοβα. Στις «8» από χθες και η 24χρονη Αυστραλή, Ασλεϊ Μπάρτι, νικήτρια με 6-1, 1-6, 6-2 της Βικτόρια Αζαρένκα. H Μπιάνκα Αντρέσκου νίκησε με 3-6, 6-3, 6-2 την Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα και θα αναμετρηθεί με την Σάρα Σορίμπες, η οποία κέρδισε 6-4, 0-6, 6-1 την Τυνήσια Ονς Ζαμπέρ.