ΝΒΑ: O Αντετοκούνμπο ήταν σούπερ αλλά και… μόνος – Ηττα των Μπακς από τους Σάρλοτ με 126-114

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε ακόμη ένα παιχνίδι εξαιρετικός, αλλά το Μιλγουόκι γνώρισε την δεύτερη διαδοχική ήττα του στο ΝΒΑ. Μολονότι ο “Greek Freak” έφτασε μια… «ανάσα» από το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, το Μιλγουόκι ηττήθηκε στη Σάρλοτ από τους Χόρνετς με 126-114.

Ο δις MVP του NBA τελείωσε τον αγώνα με 34 πόντους (12/15 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 10/18 βολές), 18 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κόψιμο και 3 λάθη στα 39 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο παρκέ. Ο Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσε 21 πόντους για τα «ελάφια», ο Κρις Μίντλετον πρόσθεσε 18, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Από την πλευρά τους, οι νικητές είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τους Γκόρντον Χέιγουορντ και ΛαΜέλο Μπολ να πετυχαίνουν από 27 έκαστος.

Στο μεταξύ, οι Λέικερς επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας 96-95 των Σέλτικς στη Βοστώνη. Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν το παιχνίδι, καθώς το τζαμπ σουτ του Κέμπα Γουόκερ στα 2,7 δεύτερα για το τέλος δεν βρήκε στόχο. Όμως, ο Ντάνιελ Τάις πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, αλλά το λέι απ του ήταν επίσης άστοχο, με αποτέλεσμα οι «λιμνάνθρωποι» να κρατήσουν τη νίκη. Κορυφαίος των φιλοξενούμενων ήταν ο Άντονι Ντέιβις που είχε απολογισμό 27 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 21 πόντους. Στο «στρατόπεδο» των Σέλτικς, οι κορυφαίοι ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ (30 πόντοι) και ο Τζέιλεν Μπράουν (28 πόντοι), αλλά η εξαιρετική εμφάνισή τους πήγε… χαμένη.

