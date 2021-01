Ο Σακίλ Ο’Νιλ πήρε το…όπλο του και ορκίστηκε επίσημα βοηθός σερίφη

Newsroom eleftherostypos.gr

Γραφείο σερίφη στην Τζόρτζια των ΗΠΑ έχρισε τον τέως μπασκετμπολίστα, Σακίλ Ο’Νιλ, ως βοηθό σερίφη και διευθυντή των σχέσεων μεταξύ του γραφείου και της τοπικής κοινότητας.

Εκπρόσωπος Τύπου από το γραφείο σερίφη της κομητείας Χένρι της Τζόρτζια επιβεβαίωσε τις φήμες και ανέφερε ότι ο αστέρας του NBA πρόκειται να πιάσει αμέσως δουλειά.

Νο. 1 καθήκον του Ο’Νιλ φαίνεται πως θα είναι η βελτιστοποίηση των σχέσεων μεταξύ του τμήματος και της τοπικής κοινότητας.

«Ιδιαίτερα σημαντικό σημείο του στρατηγικού σχεδίου του Σερίφη μας είναι η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην κοινότητα και τις μονάδες επιβολής του νόμου», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου στην ανακοίνωσή του.

«Μαζί με τις φιλανθρωπικές δράσεις του δρ. Ο’ Νιλ, ο σερίφης και ο Σακίλ σχεδιάζουν από κοινού να ενώσουν την κοινότητα της κομητείας Χένρι».

.@SHAQ gets sworn in as sheriff’s deputy in Georgia. https://t.co/UuvbLKHpgP pic.twitter.com/LOXui22R1c

— theScore (@theScore) December 7, 2016