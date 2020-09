Μέγας είσαι Γιάννη μου... - Δεύτερη σερί χρονιά MVP στο NBA ο Αντετοκούνμπο

Newsroom eleftherostypos.gr

Μπορεί οι Μιλγουόκι Μπακς να μην δικαίωσαν τις προσδοκίες στα πλέι οφ του NBA, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέκτησε ξανά τον τίτλο του MVP!

Δεν γινόταν να το χάσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak θα πάρει στα χέρια του το 2ο σερί βραβείο MVP, μετά την περσινή κατάκτηση. Όπως ενημέρωσε ο Άντριαν Βοϊναρόσκι, ο Έλληνας φόργουορντ είναι ο πολυτιμός παίκτης του της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και για την αγωνιστική περίοδο 2019-20.

Έτσι ο ηγέτης των Μπακς γίνεται ο 3ος παίκτης στην ιστορία με βραβεία MVP και κορυφαίου αμυντικού την ίδια σεζόν, μετά τους Χακίμ Ολάζουον και Μάικλ Τζόρνταν.

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo has won his second consecutive MVP award, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2020