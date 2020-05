Πόρισμα σοκ: Το Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης ευθύνεται για 41 θανάτους από τον κορωνοϊό

Newsroom eleftherostypos.gr

Έρευνα στην Αγγλία έδιξε ότι ο επαναληπτικός αγώνας της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Άνφιλντ ήταν καταστροφικός, μιας και η αναμέτρηση σε συνδυασμό με το πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο γήπεδο ευθύνεται για τους θανάτους 41 ανθρώπων από κορωνοϊό.

Στις 11 Μαρτίου και ενώ στην Αγγλία ο κορωνοϊός εξαπλωνόταν με ταχύτατους ρυθμούς, Λίβερπουλ και Ατλέτικο Μαδρίτης αγωνίστηκαν στο Άνφιλντ για τον επαναληπτικό των «16» του Champions League, παρά τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών για αναβολή της αναμέτρησης.

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία και με το Imperial College του Λονδίνου, δημοσίευσαν έρευνα, η οποία έδειξε ότι οι ανησυχίες που είχαν εκφραστεί ήταν απολύτως λογικές και θα έπρεπε τελικά όλες οι πλευρές να βάλουν… νερό στο κρασί τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα ο επαναληπτικός αγώνας ευθύνεται για τον θάνατο 41 ανθρώπων που προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό, ενώ και άλλα 37 άτομα που έχασαν τη ζωή τους συσχετίζονται με μία συναυλία που έλαβε χώρα στο Τσέλτεναμ.

Να θυμίσουμε ότι το Άνφιλντ εκείνο το βράδυ ήταν κατάμεστο, με τους οπαδούς της Λίβερπουλ να μην αφήνουν καμία θέση άδεια, ενώ στην Αγγλία ταξίδεψαν και 3.000 φίλοι της Ατλέτικο, κάτι που βοήθησε στην μεγαλύτερη έξαρση του ιού.

A report in today's @thesundaytimes, drawing on data from the NHS, claims that Liverpool's match against Atletico de Madrid at Anfield in March has caused at least 41 additional deaths to date. pic.twitter.com/zxequpf14J

— footballespana (@footballespana_) May 24, 2020