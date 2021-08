«Ανάσα» τέχνης με Αισχύλεια

Newsroom eleftherostypos.gr

Καταξιωμένο στις καρδιές του κοινού, το φεστιβάλ Αισχύλεια, που διοργανώνει με συνέπεια εδώ και 47 χρόνια ο Δήμος Ελευσίνας, αποδεικνύοντας την ευαισθησία του στα κοινωνικά θέματα, αναβάλλει την προγραμματισμένη για αύριο Κυριακή έναρξή του, αλλά στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί κανονικά, φέρνοντας τον αέρα του πολιτισμού σ’ αυτήν την πλευρά της Αττικής και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου της πόλης, καθώς τις τελευταίες ημέρες ο γειτονικός στην Ελευσίνα, Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, δοκιμάζεται έντονα από πυρκαγιές που απειλούν σπίτια και οικισμούς, ευτυχώς όμως όχι ανθρώπινες ζωές, αναβάλλεται, ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης η εναρκτήρια συναυλία του φεστιβάλ Αισχύλεια 2021 με τη Φωτεινή Δάρρα και τον Γιώργο Παπαχριστούδη, η οποία μεταφέρεται την Τετάρτη 25 Αυγούστου. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, η σκέψη και παρουσία μας είναι δίπλα στους συμπολίτες μας, που δίνουν καθημερινή μάχη, ήδη από την περασμένη Δευτέρα. Τα δωρεάν δελτία εισόδου, που έχουν ήδη διατεθεί, θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία. Παράλληλα αναβάλλεται -μέχρι νεωτέρας- η συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα που είχε προγραμματιστεί για τις 23 Αυγούστου. Επίσης η έκθεση «Πίσω από το Θέατρο» του Ανδρέα Λόλη, που αποτελεί συνδιοργάνωση με την «Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», θα είναι επισκέψιμη από την Τετάρτη 25 Αυγούστου.

Στη συνέχεια οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Και φέτος το φεστιβάλ έχει την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και θα πραγματοποιηθεί απόλυτα εναρμονισμένο με τα μέτρα ασφαλείας κατά του κορονοϊού.

Τα Αισχύλεια 2021 περιλαμβάνουν αυστηρά επιλεγμένες εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, παραστάσεις, συναυλίες, εικαστική εγκατάσταση και κινηματογραφικές προβολές. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Παλαιό Ελαιουργείο, έναν χώρο που έχει άρρηκτα συνδεθεί με τα Αισχύλεια και έχει αγαπήσει το φιλότεχνο κοινό, που φέτος διαμορφώνεται με τα απαραίτητα κενά, ώστε να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας ανάμεσα στους θεατές. Μάλιστα μειώνεται το εισιτήριο από τα 12 στα 10 ευρώ κατ’ άτομο, καθώς γίνεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε το κοινό να επανασυνδεθεί με τον πολιτισμό, μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής.

Το πρόγραμμα

Πιο συγκεκριμένα, οι φετινές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 25 Αυγούστου με μια μαγευτική βραδιά στο Παλαιό Ελαιουργείο. Η ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρρα θα προσφέρει ένα ονειρικό μουσικό ταξίδι, με τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων και διεθνών συνθετών και από το δικό της ρεπερτόριο, ενώ στο πιάνο θα τη συνοδεύσει ο Γιώργος Παπαχριστούδης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, αποκλειστικά με δελτίο εισόδου.

Στις 27 Αυγούστου το πρόγραμμα περιλαμβάνει την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου από την Ομάδα Σημείο Μηδέν.

Στις 29 Αυγούστου παρουσιάζεται ο «Ορέστης» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τους: Αρη Σερβετάλη, Μαίρη Μηνά, Πάνο Βλάχο, Αιμιλιανό Σταματάκη κ.ά.

Στις 30 Αυγούστου το φεστιβάλ Αισχύλεια συστήνει τους George Avramidis And The Invented Memories Feat. Alexandra Sieti σε μελωδίες και τραγούδια που συνδυάζουν jazz ακούσματα με παραδοσιακά στοιχεία κέλτικης μουσικής. Η τρομπέτα του George Avramidis και τα φωνητικά της Αλεξάνδρας Σιετή, η οποία ξεχώρισε στο φετινό «Voice Of Greece», εναλλάσσονται δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα.

Τη σκυτάλη παίρνει στις 31 Αυγούστου ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος έρχεται για να μας πει «Κοίτα γύρω», μέσα από τον τίτλο της φετινής καλοκαιρινής περιοδείας του, αλλά και του ομώνυμου τραγουδιού, που ήδη έχει ξεχωρίσει από τον νέο του δίσκο σε μουσική Χριστόφορου Γερμενή και στίχους του ίδιου. Μαζί του στο τραγούδι η Δήμητρα Μπουλούζου.

Ο Σεπτέμβριος ανοίγει δυναμικά (1/9) με τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με τίτλο «Ερωτα εσύ…», η οποία θα έχει στο πλευρό της τους Κατερίνα Πολέμη, Ευστάθιο Δράκο. Μια μουσική περιπλάνηση στον ερωτικό λόγο μέσα από τραγούδια που έχουμε λατρέψει, με τη σφραγίδα της Δήμητρας Γαλάνη. Ειδική συμμετοχή από την τραγουδοποιό & ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη και τον νεαρό ερμηνευτή Δημήτρη Κόψη.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, παράσταση για τους μικρούς θεατές των Αισχυλείων. Η Παιδική Σκηνή του Γιάννη Παπαθανασίου και η εταιρία παραγωγής DOMINUS παρουσιάζουν το αριστουργηματικό έργο του Ευγένιου Τριβιζά «Το Ονειρο του Σκιάχτρου». Τη μουσική υπογράφει ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσσας, ο οποίος για πρώτη φορά συνθέτει πρωτότυπη μουσική για παιδική θεατρική παράσταση του Ευγένιου Τριβιζά. Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Δραγούμη, Μέμος Μπεγνής, Χρύσα Κλούβα κ.ά. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά με δελτίο εισόδου.

Στις 5 Σεπτεμβρίου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τους «Ορνιθες», τη διαχρονική κωμωδία του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κ.Χ. Μύρη και σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα. Τους κεντρικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Ταξιάρχης Χάνος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, μαζί με έναν πολυπληθή θίασο ηθοποιών και μας καλούν να «ανοίξουμε φτερά».

Στις 6 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, με τη Γεωργία Νταγάκη, σε με μια μουσική συνεύρεση που ενώνει τον Βορρά με τον Νότο, τη Θεσσαλονίκη με την Κρήτη. Δύο κόσμους με ξεχωριστά χαρακτηριστικά αλλά με κοινό παρονομαστή την αλήθεια και το πάθος στην έκφραση. Opening act Μπάμπης Τζανιδάκης & the Band.

Στις 8 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται η παράσταση η «Φιλική Εταιρεία. Η Αδελφότητα πίσω από την Επανάσταση», σε πρωτότυπο κείμενο Ιόλης Ανδρεάδη, Αρη Ασπρούλη, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, που δημιουργήθηκε ειδικά για το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς, στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Η παράσταση παρουσιάζεται στα Αισχύλεια με τη χορηγία της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος με πρόσκληση από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Στις 10 Σεπτεμβρίου οι «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και την εταιρία τέχνης Ars Aeterna. Παίζουν: Ακης Σακελλαρίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ιωάννα Παππά, Δημήτρης Πετρόπουλος, Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Χορηγία της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος με πρόσκληση από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Στις 12 Σεπτεμβρίου οι «Φοίνισσες» του Ευριπίδη από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου, με τους Λουκία Μιχαλοπούλου, Μαρία Κατσιαδάκη, Σεσίλ Μικρούτσικου, Κώστα Μπερικόπουλο, Αργύρη Ξάφη, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη κ.ά. Χορηγία της Περιφέρειας Αττικής, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών. Είσοδος με πρόσκληση από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Στις 15-16 Σεπτεμβρίου, η χορευτική παράσταση «ΟΜΜΑ», σε συνδιοργάνωση με την «Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Η παράσταση του Josef Nadj με τίτλο «ΟΜΜΑ» προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «όμμα» και ερευνά κάτι ουσιώδες: την ικανότητα της θέασης κάτω από την αίσθηση της όρασης και ό,τι συμβαίνει κατά τη βαθύτερη ενδοσκόπηση του εαυτού. Σε μια άδεια σκηνή με την υπόκρουση μόνο αναπνοών, φωνών, σιωπής και μεθυστικών τζαζ ρυθμών, οκτώ χορευτές με καταγωγή από το Μαλί, τη Σενεγάλη, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Μπουργκίνα Φάσο, το Κονγκό-Μπραζαβίλ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χορεύουν μαζί δημιουργώντας ένα ενιαίο σώμα. Σε αυτό το ενιαίο χορευτικό σύνολο, ο κάθε χορευτής φέρει το δικό του σύμπαν και η σύνθεση των κινήσεών του δημιουργεί μια κοσμογονία, της οποίας ο στόχος είναι να εξηγήσει το σχηματισμό του σύμπαντος.

Στις 19 Σεπτεμβρίου «Ιππείς» του Αριστοφάνη, από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, με τους Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, Στέλιο Ιακωβίδη, Κώστα Κόκλα, Πάνο Μουζουράκη, Κωνσταντίνο Πλεμμένο.

Η τριάδα της επιτυχίας των Νατάσσας Μποφίλιου, Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμου Ευαγγελάτου παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Η εποχή του θερισμού», βασισμένη στον τελευταίο ομότιτλο δίσκο τους που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, στις 20 Σεπτεμβρίου. Μια νέα πρόταση με την εκρηκτική σκηνική ενέργεια της Νατάσσας Μποφίλιου και των συνοδοιπόρων της.

BOX

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Στις 26 Σεπτεμβρίου ημιμαραθώνιος αγώνας «Στα ίχνη της Ιεράς Οδού». Διαδρομή Αθήνα-Ελευσίνα μέσω της Ιεράς Οδού, αγώνας 21 χλμ., εκκίνηση από τον Κεραμεικό (ώρα 8.30). Ή αγώνας 5 χλμ., εκκίνηση Ελευσίνα (9.00 μ.μ.). Δηλώσεις συμμετοχής: eleusisimimarathon.gr

Κινηματογραφικές προβολές

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα προβολών περιλαμβάνει ταινίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, οι οποίες προβάλλονται από 3 ως τις 21 Σεπτεμβρίου στον Θερινό Κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας.

3/9 «Περσεφόνη», σκηνοθεσία Κώστα Αθουσάκη (ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου)

7/9 «Οταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες», σκηνοθεσία Μαριάννας Οικονόμου

9/9 «Winona», σκηνοθεσία Αλέξανδρου Βούλγαρη

– 13/9 Προβολή ταινιών μικρού μήκους (ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου)

– «Electric swan», σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

– «Πατησίων Avenue», σκηνοθεσία Θανάση Νεοφώτιστου

– «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς», σκηνοθεσία Βασίλη Κεκάτου

– 17/9 «Το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών», σκηνοθεσία Σύλλα Τζουμέρκα

– 21/9 «Αλυτη», σκηνοθεσία Μίνως Νικολακάκης.

Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Ωρα έναρξης: 21.15

Χώρος: Θερινός κινηματογράφος, παραλία Ελευσίνας

Πίσω από το θέατρο

Από τις 25 Αυγούστου θα είναι επισκέψιμη για το κοινό η εικαστική εγκατάσταση του Ανδρέα Λόλη «Πίσω από το θέατρο», σε συνδιοργάνωση με την «Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Πίσω από το ανοιχτό θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου της Ελευσίνας, ο Ανδρέας Λόλης παρουσιάζει μια μεγάλη γλυπτική εγκατάσταση που παραπέμπει σε εν εξελίξει ανασκαφή. Λειτουργώντας σαν ανιχνευτής κατωφλιών, ο Λόλης επεμβαίνει διακριτικά στα υπάρχοντα χαλάσματα και στο φυσικό τοπίο. Δημιουργεί ένα γλυπτικό περιβάλλον που τονίζει την ανεπιτήδευτη θεατρική πλευρά της καθημερινότητας και αναδεικνύει τις σωματικές αισθήσεις. Ο επισκέπτης ακολουθεί μια σύντομη, αλλά προσεκτικά σχεδιασμένη διαδρομή που οδηγεί σε επτά επεισόδια, ή «σκηνικά», το βασικό γνώρισμα των οποίων είναι η ανθρώπινη απουσία. Βρίσκεται μπροστά σε υλικά κατάλοιπα, σε μαρμαρωμένες μορφές, σε ένα αφηγηματικό παζλ που καλείται να συμπληρώσει. Επιμέλεια έκθεσης: Χριστόφορος Μαρίνος. Διάρκεια έκθεσης: 25 Αυγούστου ως 21 Οκτωβρίου. Επίσημα εγκαίνια 9 Σεπτεμβρίου.

Info: Αισχύλεια 2021, Παλαιό Ελαιουργείο παραλία Ελευσίνας. Ωρα έναρξης παραστάσεων- συναυλιών: 20.30. Εισιτήρια προς 10 ευρώ και 5 ευρώ μειωμένο. Προπώληση: ΚΕΠ Ελευσίνας, ΚΕΔΕ, Παγκάλου & Κίμωνος 11 Ελευσίνα. Διαδικτυακά μέσω viva.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο aisxylia.gr. Το φεστιβάλ Αισχύλεια 2021 είναι Covid free. Συγκεκριμένα μπορούν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του θεατές εμβολιασμένοι, άνθρωποι που έχουν νοσήσει ήδη ή έχουν υποβληθεί σε PCR ή rapid test, 72 και 48 ώρες πριν από την εκδήλωση αντίστοιχα.

