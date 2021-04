Ελληνοτουρκικά: Παραλήρημα Αλτούν πριν την επίσκεψη Δένδια

Newsroom eleftherostypos.gr

Ελληνοτουρκικά: Τους τόνους της αντιπαράθεσης ανεβάζει για ακόμη μια φορά η Άγκυρα, με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης των Επικοινωνιών της Προεδρίας της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν να προχωρά σε μια προκλητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι αποτελεί καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις.

Μάλιστα, έκανε λόγο για στρατόπεδα προσφύγων από όπου οι τρομοκράτες οργανώνουν ακόμη και επιθέσεις αυτοκτονίας κατά της Τουρκίας ενώ για ακόμη μια φορά κατηγορεί τη χώρα μας ότι αφήνει τους πρόσφυγες να πεθάνουν στο Αιγαίο.

«Η Ελλάδα αποτελεί καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το PKK. Μέσα από υποτιθέμενες προσφυγικές δομές εντός της ΕΕ, οι τρομοκράτες σχεδιάζουν επιθέσεις (συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων αυτοκτονίας) κατά της Τουρκίας, ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ – την ώρα που οι πραγματικοί πρόσφυγες αφήνονται να πεθάνουν στο Αιγαίο. Είναι καιρός να βάλουμε ένα τέλος στην ατιμωρησία της Ελλάδας» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλτούν.

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.

From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.

It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021