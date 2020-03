Πλακιωτάκης: Στόχος της Τουρκίας είναι να προκαλέσει επεισόδιο στο Αιγαίο

Newsroom eleftherostypos.gr

«Η Τουρκία, για ακόμη μία φορά, παραβιάζει με τρόπο προκλητικό και επικίνδυνο τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Ο στόχος της είναι φανερός: Να προκαλέσει επεισόδιο στο Αιγαίο».

Αυτό τονίζει, με σημερινή δήλωσή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μετά το συμβάν που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, στη θαλάσσια περιοχή της Κω, όταν τουρκική ακταιωρός πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους.

Επίσης, ο υπουργός επισημαίνει ότι «η ψυχραιμία των στελεχών του Λιμενικού Σώματος δεν επέτρεψε να πετύχουν τα τουρκικά σχέδια» ενώ σημειώνει πως «για ακόμη μία φορά η Τουρκία εκτίθεται στα μάτια της διεθνούς κοινότητας».

«Όσο κι αν ενοχλείται η Τουρκία, το Λιμενικό Σώμα συνεχίζει να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορά μας έχοντας αυξήσει στον μέγιστο βαθμό την επιχειρησιακή του δραστηριότητα», προσθέτει ο υπουργός Ναυτιλίας.

Στο υπουργείο Εξωτερικών έχει κληθεί ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στα ανοιχτά της Κω και είχε σαν στόχο τον εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού από τουρκική ακταιωρό.

Στο γεγονός αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «έχει κληθεί ο Τούρκος πρέσβης για εξηγήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών και ενημερώνονται όπως είναι η πάγια τακτική μας όλοι οι εταίροι μας στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ».

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Τρομακτικό βίντεο με την στιγμή της σύγκρουσης τουρκικής ακταιωρού με σκάφος του Λιμενικού Σώματος είδε το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό συνέβη στις 05:45 σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κω και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα socail media η ανταποκρίτρια της Bild στην Αθήνα Λιάνα Σπυροπούλου φαίνεται στιγμή της σύγκρουσης. «Είναι στα δικά μας (σ.σ. προφανώς εννοεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα) και μας χτύπησε, πίσω μας χτύπησε. Μας έχει κάνει ζημιά πίσω, μας έσπασε τα ρέλια (σ.σ. τα κάγκελα στην κουπαστή)” ακούγεται να φωνάζει ένας άνδρας.

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020