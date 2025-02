Σε μια από τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο τις τελευταίες ημέρες επιχειρούν κάπου 200 πυροσβέστες και 150 εθελοντές, με την υποστήριξη αεροσκαφών κι ελικοπτέρων. Πασχίζουν να ελέγξουν χωριστά μέτωπα στο εθνικό πάρκο Λανίν, στην επαρχία Νεουκέν, 1.500 χιλιόμετρα νότια από το Μπουένος Άιρες.

Οι φλόγες εξαπλώνονται τις τελευταίες οκτώ ημέρες, χωρίς να έχουν προκαλέσει θύματα ή να έχουν απειλήσει σπίτια, σε δυσπρόσιτες περιοχές. Έχουν σαρώσει πάνω από 50.000 στρέμματα δάσους στο αχανές πάρκο των 2.160.000 στρεμμάτων, σύμφωνα με τις αρχές της επαρχίας Νεουκέν.

Massive forest fire in the Tandil of Buenos Aires Province, Argentina (13.01.2025)

Disaster_News pic.twitter.com/obMz3T2WfR

— Jack Straw (@JackStr42679640) January 14, 2025