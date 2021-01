Survivor: Πόλεμος στο Twitter για την Ανθή Σαλαγκούδη – «Ζούμε τον πρώτο διορισμό σε ριάλιτι»

Newsroom eleftherostypos.gr

Το βράδυ της Τρίτης η Ανθή Σαλαγκούδη ψηφίστηκε από τους συμπαίκτες της ως προτεινόμενη για αποχώρηση. Το βράδυ της Τετάρτης, όμως, ο Γιώργος Λιανός έκανε την ανατροπή και ανακοίνωσε, στο συμβούλιο του νησιού του «Survivor», ότι η δημοσιογράφος ήταν η πιο αγαπημένη παίκτρια του κοινού.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η εξέλιξη ξύπνησε τους χρήστες του Twitter που έβαλαν φωτιά με τα σχόλιά τους. Κανείς από αυτούς δεν μπόρεσε να πιστέψει την ανακοίνωση του παρουσιαστή, με τα τιτιβίσματα να είναι ξεκαρδιστικά.

I will destroy you all #survivorGR pic.twitter.com/Yn7YRbITF3

— Ο Βεστφαλ💣ς (@westfalos) January 20, 2021