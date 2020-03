Ο κορωνοϊός έφερε ανατροπές σε «Your Face Sounds Familiar» και «Just Τhe Τwo oF Us»

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο κορωνοϊός όπως αναμένονταν φέρνει και αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο.

Ετσι, στο Your Face Sounds Familiar με απόφαση του ΑΝΤ1 α επόμενα επεισόδια της εκπομπής θα γίνουν χωρίς την παρουσία τηλεοπτικού κοινού. Ετσι, τα γυρίσματα της Τετάρτης 11 Μαρτίου για το επεισόδιο που θα προβληθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου, δε θα γίνουν παρουσία κοινού, παρά μόνο με τους συντελεστές της εκπομπής.

Και το Open λαμβάνει προληπτικά μέτρα. Το σόου «Just The Two Of Us» που θα κάνει πρεμιέρα αυτό το Σάββατο 14 Μαρτίου όσο και όλες οι εκπομπές του σταθμού που υποδέχονταν ως κοινό στο στούντιο πολίτες που επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν ζωντανά τα τηλεοπτικά δρώμενα, θα γυρίζονται πλέον παρόντων μόνο των απαραίτητων συντελεστών.

Παράλληλα θα εφαρμοστεί αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής -σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.