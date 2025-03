Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στο γιοτ του, το Koru, αξίας 500 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα αγκυροβολήσει ανοιχτά των ακτών της Ιταλίας τον Ιούνιο. Υπήρξαν φήμες ότι είχαν παντρευτεί ήδη στο Κολοράντο τον Δεκέμβριο, ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της Washington Post διέψευσε την είδηση.

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ αρραβωνιάστηκαν τον Μάιο του 2023, τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιό του με τη Μακένζι Σκοτ, καθώς και τον χωρισμό της Σάντσεζ από τον σύζυγό της, Πάτρικ Γουάιτσελ, την ίδια χρονιά.

