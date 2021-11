Newsroom eleftherostypos.gr

Σούπερ Κίκη: Η Σούπερ Κική, είναι μία διαφορετική show woman που το χιούμορ της έχει ενθουσιάσει ιδιαιτέρα τη νέα γένια.

Φέτος συμμετέχει στο μουσικό show του Νίκου Κοκλώνη, «Just the 2 of Us», με ζευγάρι της τον Γιώργο Βελισσάρη.

Όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε για την Super Κική

Το πραγματικό όνομα της Super Κικής είναι Kυριακή Λιτσάκη

είναι Έχει γεννηθεί στη Χίο

Είναι 29 ετών και έχει γενέθλια την Πρωταπριλιά

Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου ζει μόνιμα στην Αθήνα

Ασχολείται με το YouTube αλλά και το instagram, μετά από παρότρυνση μάλιστα του Αλέξανδρου Κοψιάλη.

Το Instagram της είναι super_kikii.

Την περασμένη σεζόν την είδαμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική συνεργασία στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μαζί με τη Χρύσα Κατσαρίνη και τη Φελίσια Τσαλαπάτη ήταν οι “Σφήκες” που “ανέκριναν” με τον δικό τους τρόπο τους καλεσμένους του «The 2Night Show».

Φέτος την απολαμβάνουμε με τον Γιώργο Βελισσάρη στο J2US με εξαιρετικές εμφανίσεις!

Σούπερ Κίκη: Τα παιδικά χρόνια στη Χίο, οι Locos και τα ναρκωτικά

Η Super Κική, δεν έχει κρύψει ποτέ τα δύσκολα χρόνια που έζησε στη Χίο.

Ενδοοικογενειακή βία, ναρκωτικά, η συμμορία των Locos και η φυλακή, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που την έκαναν την προσωπικότητα που είναι σήμερα.

Έχει δώσει την προσωπική της μάχη για απεξάρτηση και όπως έχει πει η ψυχανάλυση την έχει βοηθήσει να ξεπεράσει πολλά από αυτά.

Η ζωή της στη Χίο δεν ήταν καθόλου ήρεμη όπως θα περίμενε κανείς. Από μικρή έμπλεξε στους κόλπους των “Locos”, συμμορίας που οι περισσότεροι ήταν ανήλικοι και εμπλεκόταν με εμπόριο ναρκωτικών στο νησί. Η ανάμιξη της Κικής στην ομάδα αυτή, την οδήγησε στη φυλακή, με την κατηγορία της εμπορίας ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα είχε πει: «Κατηγορήθηκα για εμπόριο ναρκωτικών. Ήταν συνηθισμένο να είμαστε στα κρατητήρια για χρήση. Εκείνη τη φορά κατηγορηθήκαμε για σύσταση συμμορίας και εγκληματικής οργάνωσης. Η στιγμή που μου ανακοίνωσε η ανακρίτρια ότι προφυλακίζομαι ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου».

Η Σούπερ Κική μαζί με άλλα μέλη της συμμορίας, είχαν μιλήσει ανώνυμα τότε, στην κάμερα της εκπομπής “Πρωταγωνιστές” για όλα όσα είχαν ζήσει.

Σούπερ Κίκη: Ο βίαιος πατέρας και η ενδοοικογενειακή βία

Σε μία εκ βαθέων συνέντευξη που έδωσε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή “The 2night Show” μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια στη Χίο, την ενδοοικογενειακή βία που έζησε σε πολύ τρυφερή ηλικία και τη σχέση με τον πατέρα της.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο πατέρας μου δεν ήταν το πρότυπο του πατέρα. Πέρασα πολύ δύσκολα με τον πατέρα μου και έκανα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, άκουγα τη λέξη μπαμπάς και μαμά και με έπιαναν τα κλάματα, δεν μπορούσα να τα διαχειριστώ. Παρ’ όλα αυτά, αν μου έλεγες να γυρίσει ο χρόνος πίσω και να άλλαζα πατέρα δεν θα τον άλλαζα ποτέ. Ήταν βίαιος με τη μαμά μου και με εμένα. Θυμάμαι όλες τις βίαιες εικόνες από 5 χρονών, για κακή μου τύχη έχω πάρα πολύ δυνατό μνημονικό. Δεν θέλω να τους δικαιολογήσω… Ήμουν πασπαρτού, έμενα παντού. Κυρίως έμενα με την μάνα μου. Αλλά δεν άλλαζε και πολύ γιατί η μάνα μου είχε έναν άλλον, ο οποίος ήταν αλκοολικός και με το που πήγαινε τρεις το μεσημέρι, ερχόταν έτοιμος για τσαμπουκά. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστος» πρόσθεσε η συνεργάτιδα του The 2night Show και αναφέρθηκε στον bullying που βίωσε αλλά και στον εθισμό της στα ναρκωτικά από τα 13 της χρόνια.

«Στο σχολείο, ένα πρωί, μια συμμαθήτρια που ήταν και φίλη μού είπε “η μαμά σου είναι βίζιτα” γιατί δούλευε σε μπαρ! Για να το θυμάμαι, μάλλον το βίωσα σαν bullying. Αμυνόμουν με το χιούμορ, έκανα πολύ τον καραγκιόζη ειδικά σε αυτή την ηλικία. Ήμουν 8 χρονών… Η μάνα μου δούλευε άπειρες ώρες και η αλήθεια είναι πως, το έχει παραδεθεί και εκείνη, ήταν στην κοσμάρα της εντελώς! Ασχολιόταν με άλλα πράγματα. Στα 13 μου ήπια τα πρώτα ναρκωτικά. Δεν ήρθε κανένας και δεν προσέγγισα κανέναν. Κάπως έμπλεξαν οι στάνταρ φίλοι μου, στην αρχή τους κοροϊδευα μέχρι που γύρισε και σε μένα το πρώτο τσιγάρο. Ενθουσιάστηκα στην αρχή, είχε πλάκα και με τα χρόνια δεν είχε καθόλου πλάκα. Για χασίσι μιλάω πάντα και μετά άρχισα να πίνω χάπια. Κρυφά πάντα από τους φίλους μου.

Σιγά σιγά ήρθαν και τα υπόλοιπα, τα πιο σοβαρά. Κοκαϊνη κανονικά και συστηματικά. Δεν ήταν καθόλου αστείο. Όλα γινόντουσαν από ανάγκη. LSD, πολύ LSD και τότε ήταν που είχα πάψει να χαμογελάω και νόμιζα ότι θα χαμογελάω μόνο κάνοντας κάθε μέρα κατάχρηση. Μέχρι που έγινε ανάγκη. Είχα και μια σχέση με την οποία μαζί μπλέξαμε και μαζί τα κάναμε όλα. Εκεί σε ηλικία 16, 17 ετών. Στο τέλος μπήκε και η ηρωίνη στη ζωή μου».

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο παραπάνω βίντεο.

