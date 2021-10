Αντζελίνα Τζολί: Τα ξαναβρήκε με τον πρώην σύζυγό της;

Newsroom eleftherostypos.gr

Φήμες θέλουν την Αντζελίνα Τζολί να έχει επανασυνδεθεί με πρώην σύζυγό της, μετά από το πολύκροτο διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ.

Ο γάμος της Τζολί με τον Πιτ ήταν το τρίτο «στεφάνι» της 46χρονης ηθοποιού, καθώς πριν παντρευτεί τον συμπρωταγωνιστή της στο «Κύριος και Κυρία Σμιθ», η Τζολί είχε πραγματοποιήσει δύο ακόμη γάμους, ξανά με ηθοποιούς.

Το 2000, η Αντζελίνα είχε παντρευτεί τον Μπίλι Μπομπ Θόρντον, με τον οποίο χώρισε τρία χρόνια μετά. Είχε προηγηθεί ο γάμος της με τον Τζόνι Λι Μίλερ, ο οποίος επίσης κράτησε μόνο 3 χρόνια, από το 1996 μέχρι το 1999.

Τους τελευταίους μήνες, φήμες θέλουν τη χολουγουντιανή σταρ να έχει επανασυνδεθεί με τον πρώτο της σύζυγο. Πέρσι τον Ιούνιο, ο φακός των παπαράτσι είχε «τσακώσει» την Τζολί να μπαίνει στο σπίτι του 48χρονου Μίλερ το βράδυ, με ένα μπουκάλι κρασί στα χέρια της. Έκτοτε δεν είχαν θεαθεί δημοσίως μαζί, ωστόσο ο φακός τους «συνέλαβε» παρέα ξανά, πριν από λίγες μέρες.

Angelina Jolie was seen having dinner with her ex-husband Jonny Lee Miller in LA.

October 11, 2021. pic.twitter.com/sYnSx3kPyF

— best of angelina jolie (@bestofajolie) October 12, 2021