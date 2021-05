EMA: Ασφαλές το εμβόλιο της Pfizer για παιδιά ηλικίας 12 – 15 ετών

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ευρωπαϊκός Οργασνισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι ασφαλές για παιδιά ηλικίας 12 – 15 ετών.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, εναπόκειται στα ευρωπαϊκά κράτη για το πότε θα αρχίσουν να το χρησιμοποιούν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μάρκο Καβαλέρι, επικεφαλής της στρατηγικής εμβολιασμών του ΕΜΑ, το εμβόλιο της Pfizer κρίθηκε ασφαλές και για παιδοιά 12 – 15 ετών.

Ο Καβαλέρι πρόσθεσε πως, σύμφωνα με τις δοκιμές που έγιναν, κανένα παιδί δεν εμφάνισε λοίμωξη Covid-19. Πρόσθεσε πως ισχύουν τα ιδια δεδομένα όπως και στους ενήλικες, δηλαδή ο εμβολιασμός θα πραγματοποιείται σε δύο δόσεις, ενώ και οι παρενέργειες που παρατηρήθηκαν, ήταν κοινές με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες που δέχτηκαν το σκεύασμα.

Στη συνέχεια, ο Καβαλέρι έκανε γνωστό πως τέσσερα αντιιικά φάρμακα μονοκλωνικών αντισωμάτων τελούν επί του παρόντος υπό αναθεώρηση από τον EMA. «Είμαστε σίγουροι ότι ορισμένες από αυτές τις αναθεωρήσεις θα οδηγήσουν σε εξουσιοδοτημένες θεραπείες κατά της Covid έως το τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο του 2021».

