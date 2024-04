Όπως αναφέρει το cretaone.gr, ήταν ένας εναέριος στόχος που χρησιμοποιείται σε πεδία βολής για τη δοκιμή οπλικών συστημάτων και ξέβρασε η θάλασσα. Πρόκειται για έναν ανενεργό και ακίνδυνο εναέριο στόχο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την περισυλλογή του, ενώ από μια πρώτη εξέταση εκτιμάται πως ήταν για αρκετό καιρό στη θάλασσα, καθώς είχε έντονα τα σημάδια της σκουριάς, στα μεταλλικά του μέρη.

Για την ιστορία, πρόκειται για έναν στόχο που κατασκευάζεται από εταιρεία με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, με σκοπό την εκπαίδευση των πληρωμάτων που επανδρώνουν αντιαεροπορικά συστήματα.

Μέση Ανατολή: Το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση κατά του Ιράν για την επίθεση με πυραύλους και drones.

Ωστόσο, όπως δήλωσαν ισραηλινοί αξιωματούχοι, διαφωνεί για τον χρόνο και την κλίμακα των αντιποίνων.

Το πενταμελές πολεμικό συμβούλιο, στο οποίο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και ο υπουργός Μπένι Γκαντς έχουν εξουσίες λήψης αποφάσεων, συνήλθε σήμερα και θα συνεδριάσει και πάλι για περαιτέρω συνομιλίες.

Το Ισραήλ ζυγίζει την απάντησή του στην επίθεση του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο έδαφός του, διαμηνύοντας το βράδυ της Κυριακής ότι δεν θα δράσει άμεσα μόνο του, αλλά επιμένοντας ότι οι δυνάμεις του παραμένουν σε υψηλή επιφυλακή και ότι η ηγεσία έχει εγκρίνει τόσο “επιθετική όσο και αμυντική δράση”.

Δύο μέλη του τριμελούς πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ προέβησαν σε δηλώσεις που υποδηλώνουν ότι εξετάζουν μακροπρόθεσμα την απάντηση στην πρώτη άμεση επίθεση του Ιράν σε ισραηλινό έδαφος. Αλλά ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν είχε δηλώσει επίσημη απόφαση μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ιρανική ομοβροντία, η οποία περιελάμβανε περισσότερους από 100 βαλλιστικούς πυραύλους, θα μπορούσε να είναι καταστροφικά αν δεν είχαν αναχαιτιστεί και θα καθιστούσε έναν περιφερειακό πόλεμο πολύ πιο πιθανό.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, δήλωσε ότι η επιτυχής αναχαίτιση της επίθεσης από την αεροπορία της χώρας και αρκετούς συμμάχους ήταν μια ευκαιρία για μια νέα “στρατηγική συμμαχία” κατά του Ιράν.

Ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είπε: «Η Χαμάς και το Ιράν θέλουν να πυροδοτήσουν τη Μέση Ανατολή και να κλιμακώσουν», προσθέτοντας ότι οι IDF παραμένουν «σε υψηλή επιφυλακή».

Συνέχισε: «Τις τελευταίες δύο ώρες, εγκρίναμε επιχειρησιακά σχέδια τόσο για επιθετική όσο και για αμυντική δράση. Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε το κράτος του Ισραήλ και μαζί με τους εταίρους μας θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε ένα πιο ασφαλές και σταθερό μέλλον για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Ισραήλ-Γκουτέρες: Περιοχή και κόσμος δεν αντέχουν άλλο πόλεμο

«Ούτε η περιοχή, ούτε ο κόσμος αντέχουν κι άλλο πόλεμο», είπε στην εισήγηση με την οποία άρχισε η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Γενικός Γραμματέας του Αντόνιο Γκουτέρες αναφερόμενος στην άνευ προηγουμένου ιρανική επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

«Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου. Οι λαοί της περιοχής είναι αντιμέτωποι με αληθινό κίνδυνο πλήρους καταστροφικού πολέμου. Είναι ώρα να τον εξουδετερώσουμε και να αποκλιμακώσουμε. Είναι ώρα να δείξουμε τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση», επέμεινε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Είναι ζωτικής σημασίας να αποφύγουμε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείζονες στρατιωτικές συγκρούσεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή», είπε.

Επανέλαβε την καταδίκη που εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, στην οποία είδε «σοβαρή κλιμάκωση» και ταυτόχρονα τον αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό την 1η Απριλίου, υπενθυμίζοντας το «απαραβίαστο» των διπλωματικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή σμήνος «300 φονικών drones, βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ», επίθεση που αποκρούστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της.

Το Ισραήλ είναι ορκισμένος εχθρός από την ισλαμική επανάσταση του 1979 της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που δεν κρύβει πως θέλει την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους. Ως τώρα ωστόσο η Τεχεράνη δεν είχε επιτεθεί ποτέ απευθείας στο Ισραήλ και οι δυο χώρες αναμετρώνταν μέσω τρίτων, ενδιάμεσων, όπως για παράδειγμα η λιβανική Χεζμπολά.

Η ιρανική επίθεση, που βαφτίστηκε «Έντιμη Υπόσχεση», αποτελούσε ανταπόδοση στον βομβαρδισμό της 1ης Απριλίου στο ιρανικό προξενείο στην πρωτεύουσα της Συρίας που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν κατηγόρησε για το πλήγμα το Ισραήλ, που ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει.

Ο βομβαρδισμός έγινε έξι μήνες και πλέον αφότου ξέσπασε στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που υποστηρίζεται από το Ιράν. Ο πόλεμος αυτός ανέβασε ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο των εντάσεων ανάμεσα στις δυο χώρες.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε για ακόμη μια φορά «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων που πήρε η Χαμάς όταν ο στρατιωτικός της βραχίονας προχώρησε σε έφοδο άνευ προηγουμένου εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος υπέβαλε το αίτημα για την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, αξίωσε το κορυφαίο όργανο του ΟΗΕ να προχωρήσει στην επιβολή «όλων των πιθανών κυρώσεων» σε βάρος του Ιράν.

«Το Συμβούλιο πρέπει να δράσει», είπε ο Γκιλάντ Ερντάν, αξιώνοντας ιδίως να «προχωρήσει στην επιβολή όλων των πιθανών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν προτού να είναι πολύ αργά».

Το Ιράν «δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ασκήσει το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα», υποστήριξε από τη δική του πλευρά ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας παρέλειψε το καθήκον του να διατηρήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» όταν δεν καταδίκασε τον βομβαρδισμό της 1ης Απριλίου εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό και «σε αυτές τις συνθήκες, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ασκήσει το δικαίωμά της στη νόμιμη άμυνα», τόνισε ο ιρανός διπλωμάτης, διαβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει κλιμάκωση αλλά θα αντιδράσει δυναμικά σε «οποιαδήποτε απειλή ή επίθεση».

Συνεδρίαση των G7 για Ισραήλ – Σαρλ Μισέλ: Kαταδικάσαμε ομόφωνα την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ – Όλα τα μέλη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση

Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής η συνεδρίαση των G7, με θέμα συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, γνωστοποίησε ο Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο X.

«Με τους ηγέτες της #G7, καταδικάσαμε ομόφωνα την πρωτοφανή επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Όλα τα μέλη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Θα συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας για να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Ο τερματισμός της κρίσης στη Γάζα το συντομότερο δυνατό, κυρίως μέσω μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, θα κάνει τη διαφορά. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει στην ανάρτησή του.

With #G7 leaders, we unanimously condemned Iran’s unprecedented attack against Israel.

All parties must exercise restraint. We will continue all our efforts to work towards de-escalation. Ending the crisis in Gaza as soon as possible, notably through an immediate ceasefire, will… pic.twitter.com/BIcrwDWxyV

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 14, 2024