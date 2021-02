Γιαννιτσά: Συνελήφθη υπεύθυνος καφετέριας – Πρόστιμα και σε ιδιοκτήτη και πελάτες

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας 36χρονος, υπεύθυνος καφετέριας, συνελήφθη χθες το βράδυ στην περιοχή των Γιαννιτσών καθώς σύμφωνα με την αστυνομία εξυπηρετούσε τρεις πελάτες, παραβιάζοντας τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού.

Στον 36χρονο βεβαιώθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ιδιοκτήτρια του καταστήματος ενώ τα προβλεπόμενα πρόστιμα των 300 ευρώ επιβλήθηκαν στους τρεις πελάτες.

