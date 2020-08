Κορωνοϊός: Τρόμος για την Αττική – Εντοπίστηκε σχεδόν το 50% των κρουσμάτων – 10 εισαγόμενα

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Δευτέρα τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στην χώρα που βεβαιώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Σήμερα ανακοινώνουμε 77 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 4737, εκ των οποίων το 54.7% αφορά άνδρες.

Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων:

– οκτώ (8) κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

– δύο (2) εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως,

– εικοσιοκτώ (28) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

-*εννιά (9) κρούσματα* στην περιφερειακή ενότητα Έβρου, *όλα μέρος της συρροής που αφορά στο γάμο της Αλεξανδρούπολης*.

-Δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

-Επτά (7) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, από τα οποία *δύο (2) συνδεόμενα με τον γάμο της Θεσσαλονίκης*.

-Τέσσερα (4) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας.

-Πέντε (5) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας.

-Τρία (3) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας.

-Δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Λέσβου.

-Ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας.

-*Ένα (1) κρούσμα* στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας, *το οποίο συνδέεται με τον γάμο στη Θεσσαλονίκη*.

-Δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Χανίων.

Από τα 4737 κρούσματα τα 1303 (27.5%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2345 (49.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

13 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 3 (23.1%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 69.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 128 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 210 θανάτους συνολικά στη χώρα. 67 (32.1%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95.7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ασυμπτωματικοί ή ολιγοσυμπτωματικοί ασθενείς μπορεί να μεταδίδουν τον ιό ακόμη και χωρίς φυσική επαφή

Τη μετάδοση της Covid-19 από ασυμπτωματικούς ή ολιγοσυμπτωματικούς ασθενείς ακόμη και χωρίς φυσική επαφή, και κατ’ επέκταση τη σημασία αποφυγής συγχρωτισμού στους εργασιακούς και άλλους κλειστούς χώρους, δείχνει νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA (Michael Riediker, Dai-Hua Tsai. Estimation of Viral Aerosol Emissions From Simulated Individuals With Asymptomatic to Moderate Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open. 2020;3(7):e2013807).

Τα ευρήματά της συνοψίζουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Οι ερευνητές προσπάθησαν να υπολογίσουν με μαθηματικά μοντέλα την πιθανότητα μετάδοσης από έναν ασθενή που αναπνέει κανονικά ή βήχει σε ένα γραφείο 2-3 ατόμων υπό διαφορετικές συνθήκες αερισμού. Ασθενείς με Covid-19 χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με το ιικό φορτίο που μετέφεραν (χαμηλό, μέσο και υψηλό). Αρχικά υπολογίστηκε το ιικό φορτίο ανά εκπνεόμενα μικροσταγονίδια σε ασθενείς κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής αναπνοής και του βήχα. Παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ιικό φορτίο ανιχνευόταν στα μεγαλύτερου μεγέθους μικροσταγονίδια.

Στη συνέχεια, για να εκτιμηθεί η έκθεση των επίνοσων υγιών ατόμων που βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον, υπολογίστηκε η διακύμανση της συγκέντρωσης του ιικού φορτίου στα σταγονίδια του αέρα με την πάροδο του χρόνου. Στον τυπικό αερισμό ενός νοσοκομείου όπου πραγματοποιούνται 10 κύκλοι ανακύκλωσης αέρα ανά ώρα, η συγκέντρωση του ιικού φορτίου σταματάει να αυξάνεται μετά από 30 λεπτά, ενώ σε ένα γραφείο όπου γίνονται περίπου τρεις κύκλοι ανακύκλωσης αέρα ανά ώρα, η συγκέντρωση του ιικού φορτίου συνεχίζει να αυξάνεται και πλέον της μίας ώρας.

Ο κίνδυνος μόλυνσης από άτομα με μέτριο ιικό φορτίο που αναπνέουν κανονικά ήταν μικρός, ειδικά αν διατηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, μόνο τα λίγα άτομα με πολύ μεγάλο ιικό φορτίο σε ένα φτωχά αεριζόμενο κλειστό περιβάλλον αποτελούσαν κίνδυνο μόλυνσης για τα επίνοσα άτομα, κυρίως όταν ο ασθενής βήχει. Συχνά στους αναπνευστικούς ιούς έχει παρατηρηθεί ότι μικρός αριθμός αντιγράφων του ιού είναι επαρκής για να προκαλέσει λοίμωξη.

Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του ιικού φορτίου βρίσκεται σε μεγάλα σταγονίδια τα οποία καταστρέφονται γρήγορα, σημαντικό ποσοστό του υπάρχει και στα μικρότερα σταγονίδια, τα οποία παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μπορούν εύκολα να φτάσουν τους πνεύμονες και να προκαλέσουν νόσο.

Ετσι, ενώ οι ασθενείς με υψηλό δείκτη μετάδοσης είναι λίγοι, εάν μιλάνε δυνατά ή τραγουδάνε αυξάνουν κατά πολύ τη μολυσματικότητα τους, εξηγώντας έτσι τις περιπτώσεις εμφάνισης πολλαπλών κρουσμάτων μετά από περιπτώσεις με στενό συγχρωτισμό. Το περιστασιακά υψηλό ιικό φορτίο στα μικροσταγονίδια πιθανά εξηγεί τον υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης του ιού και στο προσωπικό των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, η χρήση της απλής χειρουργικής μάσκας ίσως να μην επαρκεί αν η συναναστροφή με τον ασθενή είναι παρατεταμένης διάρκειας σε ένα μικρό χώρο με ανεπαρκή εξαερισμό. Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη μελέτη προσομοίωσης υποστηρίζει ότι όσο δεν υπάρχουν ταχέα μοριακά τεστ για να ξεχωρίζουν τους υγιείς από τους ασυμπτωματικούς φορείς της Covid-19, δεν συνιστάται ο συγχρωτισμός στους εργασιακούς χώρους.

Το ιατρικό προσωπικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα βέλτιστα μέτρα ατομικής προστασίας, ενώ ειδικά όταν ο ασθενής βήχει συνίσταται και η χρήση προστατευτικών γυαλιών. Επίσης, η σωστή χρήση χειρουργικής μάσκας συνίσταται για όλους, ακόμα και σε όσους δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ώστε να αυξηθεί η προστασία του ιατρικού προσωπικού.

