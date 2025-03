Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο κομμάτι του αθλητισμού και το γεγονός ότι επιτρέπεται σε διεμφυλικούς να συμμετέχουν σε αγώνες γυναικών, είπε το εξής: «Τα φύλα είναι δύο. Διαφωνεί κανείς; Το 98% συμφωνεί. Αφήστε το 2% να λέει. Όσες επεμβάσεις και να κάνετε, δεν θα γίνετε ποτέ γυναίκα».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε πως εντός της ημέρας θα κάνει ανακοινώσεις για τους δασμούς στην αυτοκινητοβιομηχανία, επισημαίνοντας πως «όσοι έρθετε και φτιάξετε εργοστάσια εδώ, θα γλιτώσετε τους δασμούς». «Παλιά, ήταν 1 στα 20.000 παιδιά με αυτισμό. Τώρα είναι 1 στα 36. Κάτι γίνεται εκεί έξω και πρέπει να το βρούμε. Και αυτό θα το κάνει ο Μπομπ (εννοεί τον Κένεντι)».

Trump: “Something happened. If you go back 20 years, autism, think of it — one in 20,000 children. Think of that. One autism. You see it all over. One in 20,000 children. Now it’s one in 36 children. Now, what the hell is that all about? There’s something out there and we gotta… pic.twitter.com/eRVB8Dnkxg

