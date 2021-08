Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι της εταιρείας ρομποτικής «Boston Dynamics» στο YouTube έχει καταφέρει ήδη να εντυπωσιάσει χιλιάδες θεατές. Στο συγκεκριμένο βίντεο, δύο «ανθρωποειδή» ρομπότ μας κάνουν επίδειξη των ικανοτήτων τους στο…παρκούρ.

Όπως εξηγεί η Boston Dynamics, στην περιγραφή του βίντεο: «Το παρκούρ είναι για εμάς ο ιδανικός τρόπος να πειραματιστούμε με τις κινήσεις και τις συμπεριφορές των ρομπότ μας. Στο βίντεο αυτό βλέπετε πώς τα ανθρωποειδή μας ρομπότ έχουν αναπτύξει αθλητικές ικανότητες σε όλο τους το σώμα και πώς διατηρούν την ισορροπία τους σε διαφορετικές καταστάσεις».

Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 3.000.000 θεάσεις και εκατοντάδες ενθουσιώδη σχόλια, μέσα σε λίγες ώρες από την ανάρτησή του. «Μου φαίνεται πως ζούμε μέσα σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας», έγραψε ένας εντυπωσιασμένος χρήστης. «Η πολυπλοκότητα και η ευκινησία των ρομπότ είναι καταπληκτική».

Σε άλλα σχόλια, οι χρήστες υποδεικνύουν στην Boston Dynamics το ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενό της εγχείρημα. Μέχρι στιγμής, το επικρατέστερο αίτημα αφορά ρομπότ που θα είναι…μαχητές νίντζα. Φανταστείτε τι έχουν να δουν ακόμη τα ματάκια μας!

Τα βιντεάκια που καταγράφουν τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες μετατρέπονται συχνά σε κορυφαίες, viral ειδήσεις. Αυτή την εβδομάδα, το ρεκόρ που εντυπωσίασε αφορά δύο ταχυδακτυλουργούς, τον Άβερι Τσιν και τη Σύλβια Λιμ. Με τη βοήθεια του Άβερι, η Σύλβια αλλάζει στολές σε εντυπωσιακή ταχύτητα- 19 μέσα σε ένα μόλις λεπτό!

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 εκατ. θεάσεις και εκατοντάδες σχόλια από θεατές που απορούν για το πώς είναι δυνατό κάτι τέτοιο. «Δεν μπορεί. Πρέπει η Σύλβια να έχει δίδυμη αδερφή, ή μάλλον πολλές αδερφές, και να εμφανίζονται εναλλάξ!», λέει ένας χρήστης. Όποιο και αν είναι το κόλπο- που λογικά δεν θα μάθουμε ποτέ- το αποτέλεσμα είναι σίγουρα εντυπωσιακό. Δε συμφωνείτε;

Γέλιο προκαλεί ένα viral βίντεο από τη Ρωσία, στο οποίο ένα νεαρό σκυλάκι ονόματι Σεκέλ, πέφτει θύμα…απάτης από την αφεντικίνα του. Η γυναίκα παριστάνει πως κρατάει λιχουδιές στα χέρια της και ετοιμάζεται να τις δώσει στο λαίμαργο σκυλί- τόσο λαίμαργο, ώστε να μην συνειδητοποιεί ότι η γυναίκα το ταΐζει…αέρα κοπανιστό!

Ένα άλλο viral σκυλο-βίντεο αυτής της εβδομάδας αποδεικνύει πως δεν είναι όλα τα σκυλιά εύπιστα, σαν το προηγούμενο. Μάλιστα, κάποια από αυτά είναι παμπόνηρα, όπως το παρακάτω. Το βιντεάκι αναρτήθηκε στο Twitter με την λεζάντα «Όταν αφήνεις τον σκύλο σου μόνο του για ένα λεπτό» και σκόρπισε γέλιο σε εκατομμύρια χρήστες που το παρακολούθησαν:

When you leave your dog alone for a minute.. pic.twitter.com/OLFvT0TF20

— Buitengebieden (@buitengebieden_) August 17, 2021