Ποιος ήταν ο κατάσκοπος που… αγάπησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ΙTAR-TASS μίλησε για το πρότυπο που είχε στην εφηβική ηλικία, για το εάν πιστεύει στο πεπρωμένο, τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Για το πρότυπο που είχε στην εφηβική ηλικία ο Βλαντιμιρ Πούτιν είπε: «Όταν ήμουν στο λύκειο ήθελα να γίνω σαν τον Σορτζ… Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία».

Ο λόγος για τον Ρίτσαρντ Σορτζ (1895 – 1944) Γερμανό δημοσιογράφο και Σοβιετικό κατάσκοπο ενεργό πριν και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

O ρώσος πρόεδρος μιλάει για το εάν πιστεύει στο πεπρωμένο διαφωνώντας με τη λογική πώς ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.

«Πιστεύω στο πεπρωμένο, αλλά πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να το επηρεάσουμε» ξεκαθαρίζει. «Αν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, στις ικανότητές σου, και το πιο σημαντικό, στο ότι κάνεις το σωστό, αυτό πραγματικά βοηθάει» τονίζει.

Εντύπωση προκαλεί ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, στην οποία μιλάει και για τα παιδιά και τα εγγόνια του, ο πρόεδρος της Ρωσίας μιλάει κοφτά στον δημοσιογράφο, αρνούμενος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση δε θέλει.

