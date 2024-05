Διαδηλωτές απέκλεισαν οδικό άξονα αφού απομακρύνθηκαν διά της βίας από την πανεπιστημιούπολη.

Φοιτητές διαδηλώνουν από τη Δευτέρα, απαιτώντας το πανεπιστήμιο να κόψει κάθε δεσμό με το Ισραήλ, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Σε πλάνα που μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται δεκάδες αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών και ρόπαλα να συλλαμβάνουν διαδηλωτές, που έκαναν κατάληψη σε κτίριο του πανεπιστημίου από το βράδυ της Τρίτης.

🇳🇱🇮🇱A #Dutch #anti_Israel protester tries to stop a police bulldozer from tearing down a barricade built by his rioter friends in #Amsterdam.

As a police officer moves in to arrest him, he escapes by jumping into the canal.

Riots all day in Amsterdam today…

— Lala She (@kidsbornie) May 9, 2024