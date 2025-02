Λεωφορεία που μεταφέρουν περισσότερους από 300 Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς έφθασαν στη Χαν Γιούνις, μια πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

A heart-warming moment when Palestinian prisoner Hassan Owis hugs his daughter for the first time after 23 years of detention behind Israeli prison bars. He was released today as part of the sixth round of prisoner exchange under the #Gaza ceasefire deal between Hamas and Israel. pic.twitter.com/fEUE2eXc2y

— Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) February 15, 2025