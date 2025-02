Η Βασίλισσα Ματθίλδη, η 52χρονη σύζυγος του Βέλγου μονάρχη Βασιλιά Φιλίππου, πετούσε προς την Κόστα Ρίκα για μια τριήμερη βασιλική επίσκεψη την Κυριακή, όταν το αεροσκάφος Boeing 787-9 που εκτελούσε η KLM αναγκάστηκε να προσγειωθεί νωρίτερα πριν την άφιξη.

Η πτήση PH-BHD απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ και κατευθυνόταν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Χουάν Σανταμαρία στην Σαν Χοσέ, όταν εμφανίστηκε μια ρωγμή στο παράθυρο της καμπίνας. Το πλήρωμα συνέχισε την πτήση, αλλά ζήτησε προτεραιότητα στην προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κόστα Ρίκα, κάτι που εγκρίθηκε.

Η KLM επιβεβαίωσε αργότερα το περιστατικό και δήλωσε ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο.

A KLM Royal Dutch Airlines Boeing 787-9 Dreamliner plane (PH-BHD) with a cracked LH side windshield arrived at San José Juan Santamaria Intl. Airport (SJO) with priority landing on Runway 07 after a 10:43 hours flight, on Sunday (09 February) afternoon.

