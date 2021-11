Newsroom eleftherostypos.gr

Ολλανδία: Με προειδοποιητικά πυρά Ολλανδοί αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν τα έκτροπα, στο περιθώριο μιας διαδήλωσης διαμαρτυρίας κατά των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο Ρότερνταμ, απόψε το βράδυ.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης να περιορίσει την είσοδο στους κλειστούς χώρους μόνο για όσους διαθέτουν «υγειονομικό διαβατήριο», το οποίο δείχνει αν έχουν εμβολιαστεί ή αν έχουν αναρρώσει από την Covid-19.

Αυτό το πάσο είναι επίσης διαθέσιμο επί του παρόντος και για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, όμως έχουν υποβληθεί σε τεστ και έχει βγει αρνητικό.

THIS IS THE MOMENT A PROTESTER IS SHOT IN ROTTERDAM 🇳🇱

Waiting on more information but he doesn’t look like he is posing any threat to anyone. pic.twitter.com/WOyI8p3t2t

— TJ (@TJ0056) November 19, 2021