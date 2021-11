Αυστραλία: Εντοπίστηκε ζωντανή η τετράχρονη Κλίο

Newsroom eleftherostypos.gr

Ζωντανή και καλά στην υγεία της εντοπίστηκε η τετράχρονη Κλίο Σμιθ, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν εδώ και περισσότερο από δύο εβδομάδες στην Αυστραλία.

Οπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα αυστραλιανά Μέσα, η μικρή εντοπίστηκε από αστυνομικούς κλειδωμένη μέσα σε ένα σπίτι στο Carnarvon, στα δυτικά της Αυστραλίας. Η μικρή Κλιό ήδη έχει παραδοθεί στους γονείς της.

Σύμφωνα με την βρετανική Sun, ένας άνδρας ανακρίνεται ως ύποπτος από τις αστυνομικές Αρχές για την εξαφάνιση της ανήλικης από το κάμπινγκ Μπλόουχοουλς Σακς, στο Μακλίοντ, σχεδόν 900 χιλιόμετρα βορείως του Περθ, όπου εκείνη έμενε με τους γονείς της.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον έγραψε στο Twitter ότι «τα νέα είναι υπέροχα και ανακουφιστικά». «Οι προσευχές μας απαντήθηκαν. Ευχαριστώ τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην εύρεση της Κλιό και στη στήριξη της οικογένειάς της», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μόρισον.

What wonderful, relieving news.

Cleo Smith has been found and is home safe and sound.

Our prayers answered.

Thank you to the many police officers involved in finding Cleo and supporting her family.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) November 2, 2021