Η DC Comics αποκαλύπτει: Ο «νέος» Σούπερμαν είναι αμφιφυλόφιλος

Η DC Comics ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος της Σούπερμαν, ο Τζον Κεντ, θα είναι αμφιφυλόφιλος. Στο επόμενο τεύχος κόμικς, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, ο Τζον θα απεικονιστεί σε σχέση με τον φίλο του, Τζέι Νακαμούρα.

Η ιστορία είναι μέρος του «Superman: Son of Kal-El», μιας σειράς που ακολουθεί τον Τζον καθώς παίρνει τον μανδύα του Σούπερμαν από τον πατέρα του, Κλαρκ Κεντ.

Η DC Comics έκανε την ανακοίνωσή της κατά την Εθνική Ημέρα «Coming Out», μια ετήσια ημέρα ευαισθητοποίησης γύρω από τα δικαιώματα των LGBT, η οποία θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD

— Superman (@DCSuperman) October 11, 2021