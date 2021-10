Newsroom eleftherostypos.gr

Ποιος να μας το’ λεγε ότι οι αρκούδες έχουν και…καλλιτεχνικές ανησυχίες. Το παρακάτω βίντεο είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένο από μια αρκούδα, η οποία βρήκε μια κάμερα ξεχασμένη μες στα χιόνια και αποφάσισε να «δημιουργήσει». Ο ιδιοκτήτης της κάμερας την ξαναβρήκε αργότερα και, βλέποντας το βίντεο, έμεινε με το στόμα ανοιχτό:

Η πρόταση γάμου που έκανε ένας άνδρας από τον Καναδά στην μνηστή του θα μείνει αξέχαστη σε όλους όσους παρευρέθηκαν στο γεγονός, αν και όχι για τους πιο προφανείς λόγους. Για κακή τύχη του ζευγαριού, σε πρώτο πλάνο βρέθηκε ο σκύλος τους, ο οποίος έκλεψε την παράσταση -και μάλιστα όχι με τον πλέον κομψό τρόπο. Για να καταλάβετε:

Γούρι!

Το παρακάτω βιντεάκι, το οποίο έγινε viral στο Twitter και αλλού, δείχνει τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για να προστατέψετε την αλληλογραφία σας από τα αδιάκριτα μάτια:

