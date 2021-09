Ρωσία: Μακελειό από «μοναχικό λύκο» σε πανεπιστήμιο

Newsroom eleftherostypos.gr

Ρωσία: Έναν 18χρονο εν ενεργεία φοιτητή του ιδρύματος αναδεικνύουν οι αρχές της Ρωσίας ως δράστη του μακελειού σε πανεπιστήμιο της πόλης Περμ στη Σιβηρία, που κόστισε τη ζωή σε οκτώ άτομα και προκάλεσε επίσης τουλάχιστον έξι τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ο 18χρονος φέρεται να είχε αναρτήσει φωτογραφία στα social media, στην οποία κρατούσε μια καραμπίνα.

Μάλιστα, νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter δείχνουν έναν οπλισμένο άνδρα να εισέρχεται στον χώρο του πανεπιστημίου.

#Gunman in #Russia’s Perm University open fire, kills 8, wounds several others. ▪️Attacker has been neutralized. pic.twitter.com/qAeU9exHaE — EHA News (@eha_news) September 20, 2021

«Το σκεφτόμουν για πολύ καιρό, εδώ και χρόνια και κατάλαβα ότι έχει έρθει η στιγμή να κάνω αυτό που ονειρευόμουν», φέρεται να έγραψε στην ανάρτησή του, περιγράφοντας την επίθεση.

Ο εν λόγω λογαριασμός στα social media απενεργοποιήθηκε μετά την επίθεση, προσθέτει το Reuters, το οποίο σημειώνει πως ο δράστης είπε πως «η πράξη του δεν είχε πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα, αλλά υποκινήθηκε μόνο από μίσος».

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί επίσημα αν ο δράστης σκοτώθηκε ή τέθηκε υπό κράτηση, με διαφορετικές εκδοχές να μεταδίδονται από ρωσικά και διεθνή μέσα.

Βίντεο που ανήρτησε ο ανταποκριτής του Independent στη Μόσχα απεικονίζει τη στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και εξουδετερώνει τον δράστη, ο οποίος φαίνεται προς στιγμή να έχει τις αισθήσεις του.

Footage shows moment police shoot 18 year old gunman. An eyewitness told me that police and special units arrived at the scene within a few minutes. That quick response likely saved many lives. pic.twitter.com/isuhnmOJjb — Oliver Carroll (@olliecarroll) September 20, 2021

Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι εικόνες από την ώρα της επίθεσης, με άλλους παρόντες φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα το πρώτου ορόφου προκειμένου να γλιτώσουν.

Gunman attacks a university in the Russian city of Perm. Deaths and injuries being reported. Faculty and students were filmed jumping out of windows pic.twitter.com/DyNHPEaLwR — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) September 20, 2021

Russia: 18 yr old Taimur opens fire at Perm University leaving 8 killed & several wounded.

He is reportedly been Detained pic.twitter.com/lS65Lm9jyy — Norbart Elakes (@NorbartElakes) September 20, 2021

Το κίνητρο του δράστη δεν έχει γίνει γνωστό καθώς η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται όλα τα σοβαρά εγκλήματα στη χώρα, δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό.

Όμως τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται την ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έγραψαν ότι σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειές του δεν συνδέονται με την πολιτική ή τη θρησκεία, αλλά το κίνητρό του ήταν το μίσος.

Μάλιστα, το ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VK, σύμφωνα με το Sputnik, έσβησε την ανάρτηση για την επίθεση και μπλόκαρε τον λογαριασμό του δράστη. Το δίκτυο θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να αναζητεί πλαστούς λογαριασμούς και αντίγραφα της αρχικής ανάρτησης αναφορικά με την επίθεση, ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του πανεπιστημίου.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν ότι ένα αεροπλάνο με τον απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό έφυγε από τη Μόσχα με προορισμό το Περμ για να παράσχει βοήθεια στους τραυματίες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Υγείας, επτά τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσηλευτικό κέντρο του Περμ, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε τα συλλυπητήριά του προς τους συγγενείς των θυμάτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο πρόεδρος ενημερώθηκε γι’ αυτό που συνέβη στο πανεπιστήμιο του Περμ. Ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν να στείλει στο Περμ τους υπουργούς Παιδείας και Υγείας για να οργανώσουν την παροχή βοήθειας προς τα θύματα και τους συγγενείς αυτών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Η Ρωσία έχει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την οπλοκατοχή, αλλά κάποιες κατηγορίες όπλων διατίθενται προς πώληση, όπως όπλα για κυνήγι, για νόμιμη άμυνα ή για αθλήματα, αν οι επίδοξοι κάτοχοί τους περάσουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η επίθεση αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

Τον περασμένο Μάιο ένοπλος έφηβος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο της πόλης Καζάν σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλούς περισσότερους.

Αυτή ήταν η πιο αιματηρή επίθεση σε σχολείο στην ιστορία της Ρωσίας από το 2018, όταν ένας φοιτητής σε κολλέγιο της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας σκότωσε 20 ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μετά την επίθεση στο Καζάν, η Ρωσία αύξησε το όριο ηλικίας για νόμιμη αγορά όπλου από 18 στα 21 έτη, αλλά ο νέος νόμος δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.

