Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Ένα συγκινητικό βίντεο κάνει τις τελευταίες μέρες τον γύρο του διαδικτύου. Στο βίντεο βλέπουμε μια γυναίκα σ’ ένα αγρόκτημα, όπου ένα ψηλό δέντρο έχει πάρει φωτιά. Η γυναίκα προσπαθεί να πλησιάσει το δέντρο για να βοηθήσει στην κατάσβεση, αλλά έρχεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές εμπόδιο: Το γαϊδουράκι της, το οποίο γκαρίζοντας και σπρώχνοντάς την προσπαθεί να της δώσει να καταλάβει πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που θέλει να κάνει.

Το βιντεάκι συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια από ανθρώπους που μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες με τα τρυφερά αυτά ζώα. «Τα γαϊδουράκια είναι πανέξυπνα και πολύ στοργικά με τους ανθρώπους», λέει ένα σχόλιο. «Θα έπρεπε και εμείς να τους δείχνουμε την αγάπη μας πιο συχνά!»

Μια βλοσυρή και απαιτητική γάτα έγινε viral στο Twitter, χάρη στο παρακάτω βίντεο που τράβηξε το αφεντικό της. Στο βιντεάκι, η γάτα ζητά από τον ιδιοκτήτη να την ταΐσει με τον δικό της, αυστηρό, ξεκάθαρο αλλά και…ξεκαρδιστικό τρόπο:

Αξίζει να πούμε ότι η γατούλα κατάφερε να «κερδίσει» τους δεκάδες θεατές του βίντεο, οι οποίοι ενώθηκαν στα σχόλια, με ένα κοινό αίτημα προς το αφεντικό της: «Τάισέ την, επιτέλους!»

Ένα μικρό ορφανό καγκουρό που διασώθηκε στην Αυστραλία βρήκε την θετή… μαμά του στο πρόσωπο ενός άνδρα με στολή! Στο χαριτωμένο βιντεάκι που έγινε viral σε διάφορα μέσα, βλέπουμε τον άνδρα να κάθεται στον κήπο του σπιτιού του, φορώντας την στολή του καγκουρό. Σύντομα, το μικρό ζωάκι τον πλησιάζει και μπαίνει στο μάρσιπο της στολής, όπως θα έκανε και με το φυσικό μάρσιπο της μαμάς του.

Baby kangaroo thinks man in onesie is his mom https://t.co/DatVQpjuA9 pic.twitter.com/qc5EgTNjh8

— New York Post (@nypost) August 26, 2021