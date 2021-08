Newsroom eleftherostypos.gr

Έκρηξη στην Καμπούλ: Βομβιστές αυτοκτονίας έπληξαν σήμερα τις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ, όπου σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις, προκαλώντας λουτρό αίματος μεταξύ των χιλιάδων, απεγνωσμένων ανθρώπων που συνωστίζονται εκεί με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να διαφύγουν και βυθίζοντας στο χάος την αερογέφυρα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει διευκρινιστεί. Ένα στέλεχος των Ταλιμπάν είπε ότι 13-20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, σκοτώθηκαν. Πηγές του αφγανικού υπουργείου Υγείας ανέβασαν τον αριθμό αυτόν σε τουλάχιστον 40, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε εκατοντάδες. Ένα χειρουργείο, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα μιας ιταλικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, ανέφερε ότι νοσηλεύει περισσότερους από 60 τραυματίες.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και Αμερικανοί στρατιώτες – οι πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς κάνουν λόγο για τρεις ή τέσσερις νεκρούς και απροσδιόριστο αριθμό τραυματιών.

Η στιγμή της έκρηξης

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan — EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 26, 2021



Ένα νοσοκομείο Επειγόντων περιστατικών της Καμπούλ έκανε λόγο για 60 εισαχθέντες τραυματίες, ενώ 6 άτομα φέρονται να εξέπνευσαν κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Ένας άνδρας αφγανικής καταγωγής υπήρξε ένας από τους πρώτους καταγεγραμμένους τραυματίες

Όσον αφορά απώλειες από άλλες πλευρές, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας ανακοίνωσε πριν λίγο πως δεν υπάρχουν Ιταλοί νεκροί και τραυματίες. Η ρεπόρτερ των «Times» του Λονδίνου, Λαρίσα Μπράουν, ανέφερε πως δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι Βρετανοί νεκροί ή τραυματίες, ενώ απώλειες φαίνεται να μην υπήρξαν και στη γερμανική πλευρά, καθώς η Γερμανία ολοκλήρωσε την δική της επιχείρηση εκκένωσης λίγο νωρίτερα.

Απομάκρυνση τραυματιών από το αεροδρόμιο

Δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης πλησίον του αεροδρομίου της Καμπούλ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν μεταξύ των θυμάτων ούτε «Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος».

Σε πλάνα που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένας Αφγανός δημοσιογράφος διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα, σε έναν δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να οδύρεται.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης επίθεσης (…) Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε τουλάχιστον άλλη μία έκρηξη στο ή κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον, σε μικρή απόσταση από την Πύλη Αμπέι», έγραψε στο Twitter ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε εν μέσω του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο, όπου συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί με την ελπίδα ότι θα βρουν μια θέση σε ένα αεροπλάνο για να φύγουν. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 31 Αυγούστου.

«Ήταν μια πελώρια έκρηξη, ανάμεσα στο πλήθος που περίμενε έξω από μια πύλη του αεροδρομίου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας που δήλωσε ότι ονομάζεται Μιλάντ. «Όταν οι άνθρωποι άκουσαν την έκρηξη, προκλήθηκε πανικός. Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος που περίμενε», είπε ένας άλλος μάρτυρας που είδε «έναν άνδρα να τρέχει κρατώντας στην αγκαλιά του ένα τραυματισμένο παιδί».

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αιμόφυρτοι άνθρωποι μεταφέρονται με χειράμαξες, ένα παιδί αρπάζει το χέρι ενός άνδρα που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Πυκνός καπνός υψώθηκε στον αέρα, ενώ άνδρες, γυναίκες και παιδιά έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις, για να φύγουν όσο το δυνατόν πιο μακριά.

Sewage canal where Afghans were vetted after their documents was packed with Afghans including women and children. A suicide attacker blew himself up in the middle of a large crowd. At least another attacker started shooting, multiple eye witnesses in the area&a friend tells me. pic.twitter.com/1MHuLOZnDl — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 26, 2021

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Ο Κίρμπι επιβεβαίωσε πως Αμερικανοί συγκαταλέγονται ανάμεσα στους νεκρούς και τους τραυματίες της επίθεσης. Αξιωματούχος των ΗΠΑ, που μίλησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters προ ολίγου, δήλωσε ότι περίπου 5 Αμερικανοί στρατιώτες υπέστησαν τραυματισμούς από την έκρηξη.

Ο Ακράμ Λουμπέγκα, ένας 26χρονος Ουγκαντέζος που εργάζεται στο αεροδρόμιο, για μια εταιρεία εστίασης, είπε ότι ακούστηκε η έκρηξη, αλλά κανείς δεν ήξερε τι συνέβη. «Φυσικά, όλοι φοβηθήκαμε. Όλων τα νεύρα είναι τεντωμένα. Στρατιώτες αναπτύχθηκαν γύρω από το αεροδρόμιο» καθώς εκφράζονταν φόβοι και για νέες επιθέσεις», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης για τις εκρήξεις. Η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί τους νωρίτερα προέτρεψαν τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο αεροδρόμιο επειδή υπήρχε απειλή για επίθεση αυτοκτονίας από το Ισλαμικό Κράτος, τους τζιχαντιστές που είναι εχθροί τόσο της Δύσης όσο και των Ταλιμπάν.

Τις τελευταίες 12 ημέρες οι δυτικές χώρες έχουν απομακρύνει από το Αφγανιστάν περίπου 100.000 ανθρώπους, κυρίως Αφγανούς που συνεργάστηκαν μαζί τους. Παραδέχονται όμως ότι χιλιάδες άλλοι θα μείνουν πίσω μετά την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών στο τέλος του μήνα.

Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η έκρηξη φαίνεται ότι ήταν επίθεση αυτοκτονίας. Ένας αυτόπτης μάρτυρας στην Καμπούλ είδε πολλούς τραυματίες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, να περιμένουν έξω από ένα νοσοκομείο για να τους λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Το στέλεχος των Ταλιμπάν είπε ότι και πολλοί φρουροί Ταλιμπάν είναι μεταξύ των τραυματιών. «Οι φρουροί μας (στο αεροδρόμιο) διακινδυνεύουν επίσης τη ζωή τους, αντιμετωπίζουν και αυτοί την απειλή του Ισλαμικού Κράτους», είπε.

Προτεραιότητα οι απεγκλωβισμοί

Καταγγέλλοντας μια «τρομοκρατική επίθεση» ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι «να απεγκλωβιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι».

Η Γαλλία ανακοίνωσε αμέσως μετά ότι ο πρεσβευτής της στο Αφγανιστάν, ο Νταβίντ Μαρτινόν, θα επιστρέψει στη Γαλλία για λόγους ασφαλείας. Ο Μαρτινόν βρισκόταν μέχρι σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, επιβλέποντας την επιχείρηση εκκένωσης.

Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις και, λόγω της κατάστασης, αναβλήθηκε για λίγες ώρες η συνάντηση που επρόκειτο να έχει σήμερα το απόγευμα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ στον Λευκό Οίκο.

Στο Λονδίνο, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συγκάλεσε εκτάκτως την επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων (Cobra).

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ καταδίκασε την «επαίσχυντη» επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι το Βερολίνο θα προσπαθήσει να βοηθήσει όσους ανθρώπους θέλουν να φύγουν από το Αφγανιστάν και μετά τις 31 Αυγούστου.

Τι είναι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν

Το Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν (ISIS-K ή ISKP) έχει αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες από τις αιματηρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο Αφγανιστάν. Στοχοθετεί κυρίως μουσουλμάνους που θεωρεί αιρετικούς, ιδίως τους σιίτες. Τον Αύγουστο του 2019 εξαπέλυσε επίθεση σε έναν σιιτικό γάμο στην Καμπούλ, σκοτώνοντας 91 ανθρώπους. Μολονότι το ISIS-K και οι Ταλιμπάν είναι και οι δύο σουνιτικές, ισλαμιστικές οργανώσεις, οι σχέσεις μεταξύ τους είναι ανταγωνιστικές και αμοιβαία εχθρικές.

Νωρίτερα σήμερα, αναλυτές στον τομέα της ασφάλειας επισήμαναν ότι η δραστηριότητα του ISIS-K διακόπηκε απότομα εδώ και 12 ημέρες, ένδειξη ότι προετοίμαζε κάποια μεγάλη επιχείρηση, όπως βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.

Η προειδοποίηση αυτή ωστόσο δεν απέτρεψε πολλούς Αφγανούς που συνέχισαν να συρρέουν στο αεροδρόμιο για να καταφέρουν να επιβιβαστούν σε κάποιο αεροπλάνο. «Θα περιμένω μέχρι να κλείσει το αεροδρόμιο», είπε νωρίτερα ένας άνδρας που δήλωσε ότι ονομάζεται Χαμίντ και ότι εργαζόταν για κάποιο υπουργείο πριν να καταλάβουν την Καμπούλ οι Ταλιμπάν. «Θα δώσουν τη δουλειά μας στους δικούς τους. Πώς θα φροντίσω την οικογένειά μου;» διερωτήθηκε, καθώς δεν τον καθησύχασε η διαβεβαίωση των Ταλιμπάν ότι οι πολίτες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.

