Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός «μαμούθ» χτυπά την Αλάσκα

Τρόμο προκαλούν οι εικόνες από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας από το σεισμό των 8,2 Ρίχτερ που συγκλόνισε την Αλάσκα αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Κάμερες ασφαλείας και κάτοικοι της περιοχής κατέγραψαν τη στιγμή που χτυπάει ο τεράστιος σεισμός και προκάλεσε πανικό. Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στις Αλεούτες νήσους ενώ εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι.

🚨#BREAKING: The 8.2 earthquake is the largest to strike the United States since 1965

📌#Alaska l #US

Warning sirens are now blaring along the Alaskan coastline as waves approach.

The Tsunami Warning System is still calculating possible further risks to the Hawaiian Islands pic.twitter.com/rzzVI4txUD

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 29, 2021