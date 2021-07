Γερμανία: Ο Λάσετ εμφανίζεται να γελάει ενώ ο Πρόεδρος εκφράζει τη θλίψη του για τα θύματα

Newsroom eleftherostypos.gr

Ιδιαίτερα δυσμενή σχόλια έχει προκαλέσει η συμπεριφορά του Πρωθυπουργού της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας ‘Αρμιν Λάσετ, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να γελάει, ενώ ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις καταστροφές στην περιοχή.

Ο κ. Λάσετ συνόδευε σήμερα τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο κατά την επίσκεψή του στο Έρφστατ, την πόλη η οποία επλήγη σοβαρότερα από τις φονικές καταιγίδες των προηγούμενων ημερών και, όσο ο τελευταίος μιλούσε στον Τύπο, στεκόταν λίγο πιο πίσω. «Θρηνούμε με όσους έχουν χάσει την οικογένεια, τους γνωστούς, τους συγγενείς τους», έλεγε ο κ. Σταϊνμάιερ και πίσω του ο ‘Αρμιν Λάσετ ξεκαρδιζόταν στα γέλια, συζητώντας με κάποιους από τους συνεργάτες του. Το γέλιο του κ. Λάσετ διαρκεί μάλιστα τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

So wie DU #ArminLaschet @ArminLaschet unter Spitznamen #TürkenArmin deutsche #Staatsangehörige bisher verarscht & ignoriert hast, gleich so verarschst DU mit Deinem Lachen die Not ALLER Bürger Deutschlands

Mit DIR CLOWN als potententiellem Kanzler rückt Deutschland in #neo33🤬🤬 https://t.co/wicpv2WAPz pic.twitter.com/m3n8kTTnF6

— BonusDetail (@bonusdetail) July 17, 2021