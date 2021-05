Καναδάς: Αποκαλύφθηκε μαζικός τάφος 215 παιδιών σε σχολείο ιθαγενών

Newsroom eleftherostypos.gr

Καναδάς: Σοκ έχει προκαλέσει στον Καναδά η ανακάλυψη ενός μαζικού τάφου με τα λείψανα 215 παιδιών, ορισμένα από τα οποία υπολογίζεται ότι ήταν μόλις 3 ετών.

Το μακάβριο αυτό εύρημα βρέθηκε σε ένα κτίριο, που λειτουργούσε στις αρχές του 20ου αιώνα ως σχολείο για την «ενσωμάτωση των ιθαγενών».

Το Kamloops Indian Residential School είχε ανοίξει υπό τη διοίκηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το 1890 και έφτασε να έχει 500 μαθητές το 1950. Η κεντρική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχό του το 1969 και το σχολείο έκλεισε οριστικά το 1978.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια και οι χρόνοι θανάτου των παιδιών.

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart – it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021