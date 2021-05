Φάουτσι: Οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν το εργαστήριο της Ουχάν

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο δρ. Άντονι Φάουτσι, ο υγειονομικός επικεφαλής του Λευκού Οίκου, ομολόγησε στους Αμερικανούς νομοθέτες πως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ χρηματοδότησε με 600.000 δολάρια το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν σε μια περίοδο 5 ετών, ώστε να μελετηθεί αν οι κορονοϊοί της νυχτερίδας μπορούν να προσβάλουν τον άνθρωπο.

Ο δρ Φάουτσι εμφανίστηκε ενώπιον εξεταστικής επιτροπής την Τρίτη και αποκάλυψε πως το κονδύλι διοχετεύτηκε στην κινεζική ερευνητική δομή μέσω μιας μη κερδοσκοπικής εταιρίας (EcoHealth Alliance), χρηματοδοτώντας μια «ήπια συνεργασία με πολύ αξιοσέβαστους κινέζους επιστήμονες, οι οποίοι είναι παγκόσμιες αυθεντίες στον κορονοϊό».

Αυτό είπε ο επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μολυσματικών Νόσων των ΗΠΑ, αρνούμενος ωστόσο εμφατικά πως ο σκοπός της έρευνας ήταν ο χειρισμός του κορονοϊού για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Fauci admits 'modest' NIH funding of Wuhan lab but denies 'gain of function' https://t.co/oSf7gMS59h pic.twitter.com/XRIl3ot6Dp

— New York Post (@nypost) May 25, 2021