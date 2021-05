Μάγχη: Στο «κόκκινο» η κόντρα Γαλλίας - Βρετανίας για τα… ψάρια

Newsroom eleftherostypos.gr

Μάγχη: Υπό την επιτήρηση δύο πλοίων του βρετανικού Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, δεκάδες γαλλικά αλιευτικά κατέπλευσαν σήμερα το πρωί μπροστά από το λιμάνι της πρωτεύουσας του Τζέρσεϊ, του μεγαλύτερου από τα Αγγλονορμανδικά νησιά στη Μάγχη, για να διαμαρτυρηθούν για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους Γάλλους αλιείς μετά το Brexit.

Από 50 έως 70 αλιευτικά πλέουν από τις 7 το πρωί (τοπική ώρα) μπροστά από το λιμάνι Σεντ-Ελιέ, διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που είχε επιβιβασθεί τη νύκτα σε ένα νορμανδικό αλιευτικό. Νωρίς το πρωί άναψαν μερικά καπνογόνα.

Λίγα μίλια από εκεί, δύο πολεμικά πλοία του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα HMS Severn και HMS Tamar, αναπτύχθηκαν για να «επιτηρούν την κατάσταση», σύμφωνα με εκπρόσωπο του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, ο οποίος έκανε λόγο για «ένα αυστηρά προληπτικό μέτρο που ελήφθη σε συμφωνία με την κυβέρνηση του Τζέρσεϊ».

BREAKING: A fleet of French fishing boats have descended on Jersey after threatening to blockade the island's main port over a post-Brexit fishing rights row.

Αυτοί οι βρετανικοί «ελιγμοί» «δεν πρόκειται να μας εντυπωσιάσουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γάλλος υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον. Δύο γαλλικά περιπολικά σκάφη εστάλησαν στην περιοχή, σύμφωνα με τις γαλλικές ναυτιλιακές αρχές.

Αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας υπογράμμισε, σύμφωνα με το Reuters, πως η Γαλλία επιδιώκει να μην επιδεινωθεί η κατάσταση στο Τζέρσεϊ. Ο ίδιος δήλωσε πως η Γαλλία εκτιμά ότι η κατάσταση στο Τζέρσεϊ είναι ήρεμη, πρόσθεσε όμως ότι η γλώσσα που χρησιμοποίησε η Βρετανία στο ζήτημα των αλιευτικών δικαιωμάτων επιδείνωσε τις εντάσεις.

Πριν από λίγο, αξιωματούχοι του Τζέρσεϊ συμφώνησαν να συναντηθούν με εκπροσώπους των Γάλλων αλιέων, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση του Τζέρσεϊ. «Συνάντηση σήμερα το πρωί με επικεφαλής των Γάλλων αλιέων για να ακούσουμε τις ανησυχίες τους αναφορικά με τα δικαιώματα αλιείας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Σχέσεων Ίαν Γκορστ σε δήλωση που εκδόθηκε από την κυβέρνηση του Τζέρσεϊ.

Οι Γάλλοι αλιείς αναχώρησαν μέσα στη νύκτα από τις ακτές της Νορμανδίας και της Βρετάνης. «Είναι απίστευτο ότι καταφέραμε να συγκεντρώσουμε όλον αυτό τον κόσμο», δήλωσε ικανοποιημένος ο Καμίγ Λεκιρέιγ, που έφτασε από το Καρτερέ της Μάγχης, και έκανε λόγο για «τουλάχιστον 70 σκάφη», μια δεκαπενταριά από τα οποία από τη Βρετάνη.

«Ένα φορτηγό, το Commodore Goodwill θέλει να βγει και όλοι μοιάζουν αποφασισμένοι να το εμποδίσουν να βγει», περιέγραψε.

#UPDATE Two French patrol vessels have been sent to waters close to the Channel island of Jersey, where more than 50 French fishing boats are protesting over fishing rights, French maritime authorities told AFP

📸 French fishing boats protest off the British island of Jersey pic.twitter.com/enHyqMSfMh

— AFP News Agency (@AFP) May 6, 2021