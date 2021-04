Πρίγκιπας Φίλιππος: Κανονιοβολισμοί από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Πρίγκιπας Φίλιππος: Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις απέδωσαν σήμερα τιμές, στο θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου, με βολές όπλων στην στεριά, αλλά και στη θάλασσα.

Ο σύζυγος της βασίλισσας ήταν ένας πυλώνας δύναμης για την 69χρονη βασιλεία της Ελισάβετ.

Οι ένοπλες δυνάμεις με τη συμμετοχή μονάδων του πυροβολικού στο Λονδίνο, στο Εδιμβούργο, στο Κάρντιφ, στο Μπέλφαστ και στο Γιβραλτάρ, αλλά και μερικών πλοίων προχώρησαν σε βολές όπλων το μεσημέρι, τιμώντας τη μνήμη του 99χρονου πρίγκιπα που πέθανε χθες, στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

The first of 41 – the gun salute begins atop Edinburgh Castle for the Duke of this city. pic.twitter.com/Kyu3pWo2Mb

— Peter A Smith (@PeterAdamSmith) April 10, 2021