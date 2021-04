Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ λένε «αντίο» στον πρίγκιπα Φίλιππο

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε σε ηλικία 99 ετών, ενώ αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και πρόσφατα είχε νοσηλευθεί επί μακρόν. O πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ λένε «αντίο».

Με ένα απλό, λιτό μήνυμα στο Twitter, Χάρι και Μέγκαν αντέδρασαν στον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου.

Σε ανάρτησή τους στον λογαριασμό Δούκας και Δούκισσα του Σάσεξ, αναφέρουν «αναπαύσου εν ειρήνη, Αυτού Υψηλότητα Δούκα του Εδιμβούργου».

Μάλιστα, συνοδεύουν την ανάρτηση με μία καρδιά και τη φωτογραφία του παππού του Χάρι.

Rest in peace your Royal Highness The Duke of Edinburgh. ❤ pic.twitter.com/EDHnKmwBu0

— The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) April 9, 2021