Πέθανε ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ

Απεβίωσε σήμερα το πρωί στο κάστρο του Ουίνσδορ σε ηλικία 99 ετών ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Την είδηση μετέδωσε μέσω ανακοίνωσής του το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021