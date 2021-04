Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίες προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral μέσω του διαδικτύου:

Ακόμη και οι influencers έχουν τα προβλήματά τους (ειδικά αν δεν ξέρουν πότε έχουν πάει τη…βαλίτσα μακριά): Δύο δίδυμοι σταρ του YouTube από τις ΗΠΑ, οι 24χρονοι Άλαν και Άλεξ Στόουκς, είχαν μπλεξίματα με τον νόμο εξαιτίας μιας φάρσας τους που παρατράβηξε.

Εδώ και λίγο καιρό, οι δίδυμοι παρίσταναν πως ληστεύουν τράπεζες και άλλα ιδρύματα στην Καλιφόρνια και κατέγραφαν τις ληστείες με μικρόφωνα και κάμερες, ενώ στην συνέχεια ανέβαζαν τα…αποκαλυπτικά βίντεο στο ίντερνετ.

Εξαιτίας της πειστικότητας των ψεύτικων ληστειών που διέπρατταν, οι δίδυμοι είχαν «μπλέξει» σε μια από τις επιχειρήσεις τους και έναν ανυποψίαστο ταξιτζή, ο οποίος βρέθηκε υπό την απειλή του όπλου αστυνομικών που τον είχαν θεωρήσει ύποπτο.

Τον Αύγουστο του 2019 οι δίδυμοι βρέθηκαν να κατηγορούνται για το κακούργημα της πρόκλησης ψευδούς κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.

Σήμερα, και λόγω του ότι δήλωσαν ένοχοι για το παραπάνω, ο δικαστής αποφάσισε να υποβαθμίσει τη φύση του…εγκλήματός τους σε πλημμέλημα, γλιτώνοντάς τους από μια πιθανή καταδίκη σε 5ετή φυλάκιση.

Τώρα, οι πλακατζήδες δίδυμοι θα πρέπει να εκτελέσουν 160 ώρες κοινωφελούς εργασίας και θα βρίσκονται υπό αστυνομική επιτήρηση για 1 χρόνο.

Επίσης, δεν θα πρέπει να ξαναπλησιάσουν το Πανεπιστήμιο του Ιρβάιν στην Καλιφόρνια, όπου γύρισαν ένα από τα βίντεό τους.

Σοκ και θλίψη προκλήθηκε στο Μεξικό από ένα μοιραίο δυστύχημα που προέκυψε από την πτήση ενός αεροπλάνου, το οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για εορταστικούς σκοπούς.

Το αεροπλάνο επρόκειτο να πετάξει για λίγο πάνω από τις ακτές του Κανκούν και να ανεμίσει ένα πανό, στο οποίο θα αναγραφόταν το φύλο του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί.

Σε πολλές χώρες του εξωτερικού συνηθίζονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις- συχνά πιο ταπεινές-, όπου οι γονείς αποκαλύπτουν στους φίλους και τους συγγενείς τους το φύλο του παιδιού που θα φέρουν στη ζωή.

Δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση οι εορτασμοί αμαυρώθηκαν από την συντριβή του αεροσκάφους στη θάλασσα, με τους 2 από τους 4 επιβάτες να χάνουν τη ζωή τους.

Η αστυνομία του Μεξικό ερευνά τα αίτια της πτώσης.

Ο μεγιστάνας της SpaceX και της Tesla έχει πολλάκις αποδείξει την επιρροή που έχει στα social media και στον κόσμο της οικονομίας.

Αυτή τη φορά, ένα και μοναδικό του «ποστάρισμα» στο Twitter οδήγησε σε έκρηξη του ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτων στο Τέξας, με τις επιχειρήσεις real estate της περιοχής να τρίβουν- ολίγον έκπληκτες- τα χέρια τους.

Το tweet του Μασκ που «άναψε φωτιές» αφορούσε μια πόλη που θα χτιστεί στο Τέξας από το μηδέν και θα ονομάζεται «Starbase».

Please consider moving to Starbase or greater Brownsville/South Padre area in Texas & encourage friends to do so!

SpaceX’s hiring needs for engineers, technicians, builders & essential support personnel of all kinds are growing rapidly.

— Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021