Μια βουτιά σε παραλία της Δυτικής Αυστραλίας που έκανε στις διακοπές του τού κόστισε ένα επώδυνο «μαστίγωμα» από ένα οργισμένο χταπόδι και το βίντεο που κατέγραψε τη σκηνή έχει γίνει viral.

Ο γεωλόγος και συγγραφέας Λανς Κάρλσον ετοιμαζόταν να βουτήξει στη θάλασσα κοντά στο θέρετρο όπου διέμενε με την οικογένειά του στο Τζίογκραφ Μπέι, στη νοτιοανατολική ακτή της Αυστραλίας, όταν διέκρινε κάτι που έμοιαζε με ουρά από σαλάχι να προεξέχει από την θάλασσα και να χτυπάει έναν γλάρο.

Πλησιάζοντας στο σημείο μαζί με την δίχρονη κόρη του διαπίστωσε ότι επρόκειτο για ένα χταπόδι και το τράβηξε σε βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται το χταπόδι σε ρηχά νερά να επιτίθεται ξαφνικά προς την κατεύθυνση του Κάρλσον με ένα από τα πλοκάμια του.

OUCH: A man has been attacked by an octopus while swimming at a picturesque beach in Western Australia. #9News

Details: https://t.co/bBQSgycOcW pic.twitter.com/kK59IOQFfc

— 9News Australia (@9NewsAUS) March 31, 2021