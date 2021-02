Ο Έλον Μασκ προσκάλεσε τον Πούτιν να…τα πούνε διαδικτυακά, μιλώντας του στα ρώσικα

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Έλον Μασκ θέλει να συμμετάσχει σε κοινή συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην νέα του αγαπημένη εφαρμογή: Το «Clubhouse».

Το Clubhouse είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες τη συμμετοχή σε ιδιωτικές φωνητικές συνομιλίες με δύο ή περισσότερους συμμετέχοντες, η οποία κυκλοφορεί πιλοτικά και έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα αγαπητή σε διάσημους ανά τον κόσμο.

Ο μεγιστάνας της Tesla και της SpaceX κοινοποίησε την επιθυμία του να…συσκεφθεί ηλεκτρονικά με τον Ρώσο ηγέτη μέσω ανάρτησής του στο Twitter, στην οποία έλεγε στα αγγλικά:

«Θα ήθελες να συμμετάσχεις σε μια συνομιλία μαζί μου στο Clubhouse;»

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021