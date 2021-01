Μιλούσε για την ανεργία στο BBC αλλά έγινε viral για το… ακατάλληλο αντικείμενο στη βιβλιοθήκη της

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Ουαλή Ιβέτ Άμος εμφανίστηκε στο ΒΒC για να μιλήσει για την εμπειρία της ως άνεργη.

Έγινε όμως viral για τον λάθος λόγο. Ένα από τα αντικείμενα που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη της, έμοιαζε με δονητή, προκαλώντας παραλήρημα στο ίντερνετ.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» η Ιβέτ Άμος εμφανίστηκε στο πρόγραμμα ειδήσεων του ΒΒC το βράδυ της Τρίτης για να μιλήσει στο πλαίσιο ρεπορτάζ για την εμπειρία της ως άνεργη εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού.

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk

— Grant Tucker (@GrantTucker) January 26, 2021